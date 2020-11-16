馬雲老友“錢多多” 錢峰雷香港被砍懸紅一千萬緝兇

中國知名富豪外號“錢多多”的錢峰雷，於本月14日凌晨在香港參加完“皇朝會”會所活動後，在返家路上和他的助理都被砍傷，雙雙逃回家，錢峰雷大腿中刀、助理命危，事情曝光後，震撼中港商圈。

廣告 繼續瀏覽後續

錢峰雷15日晚上時許在其個人微博發聲明，懸紅一千萬港幣緝四兇手。聲明指，任何人士如果能提供可靠消息或證據，如接載刀手的銀色私家車車牌片段等，可獲最高一千萬元港幣獎賞，或按比例懸紅金額。

負責協助錢峰雷的謝律師表示，15日下午錢峰雷委派代表前往律師樓處理懸紅事宜，他們目前也不知道錢身在何處。他又透露，有關懸紅目前未有定明日期，如有多人報料有用相關金額可能瓜分。謝律師又稱，他們收到報料後，會首先交錢過目，待他確定後才會轉交相關部門處理。

阿里巴巴創辦人馬雲好友、綽號“錢多多”的內地富豪及慈善家錢峰雷，1日凌晨偕男助理於灣仔遭三名刀手追斬，錢中刀後立即乘座駕返回香島道豪宅求救。錢雷鋒15日下午接受香港01訪問，首度開腔談及遇襲事件，他稱不知道對方是誰，亦沒有與人發生衝突，受傷進行手術後，正在休息。他聲音顯得疲累，其後不願再多談遇襲一事。記者今日亦到其淺水灣豪宅欲查問，惟未有人應門。

錢峰雷及男助理被送往律敦治醫院接受治療，其後轉送東區醫院。錢峰雷昨日接受手術後，情況嚴重，其後出院休息；其助理傷勢一度危殆，幸經治理後情況轉為嚴重。警方將案件列作傷人，交由灣仔警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。

錢峰雷與馬雲份屬好友，而馬雲旗下螞蟻集團本月被煞停上市，錢峰雷巧合地，也是螞蟻早期股東身份之一。據蘋果日報財經專欄報導，根據螞蟻招股文件，螞蟻集團有許多早年入股投資者，其中一間是上海經頤投資中心於2015年入股，持有6280萬股，今次螞蟻上市，上海經頤獲分同樣股份，佔總股本約0.21%，以A股招股價68.8元計，這批股份價值50億港元。

報導引用內地企業查詢系統啟信寶資料，截止2019年10月，錢峰雷持有上海經頤4.8845%股權，按比例推算，如螞蟻上市，“錢多多”間接持有螞蟻約值2.4億元A股股份價值。

報導指，近年熱門科網股，早期股東有機會將持股押抵，作為融資渠道之一。上周有報道指出，早前參與螞蟻內地A股戰略配售而發行的五隻創新未來基金，因為在宣傳上打住“螞蟻”旗號，最終獲1360萬投資者認購600億元基金額度。不過螞蟻煞停，五隻基金(易方達、鵬華、中歐、彙添富、華夏)早期指仍然申請在交易所上市，並非回水，直至中證監介入，5隻基金始“結帳”，為基金安排一個月的退出選擇期，投資者可按照基金份額凈值退出。

此外，根據台灣自由時報報導，錢峰雷香港被砍事件，卻扯出馬雲背後的“寧波幫”。

報導指出，馬雲最近很鬱悶，慘遭中國官方點名“修理”，先是螞蟻IPO突被叫停、大批中港及海外金融資金被套牢叫苦，接着又因“反壟斷”迫使股價再跳水，傳言是捲入中國中南海的派系鬥爭，有人說是習近平鬥王岐山，也有人說是習近平鬥江澤民，但總的結論是，傳言習近平點名叫停螞蟻IPO案然叫停，以防私企太壯大危及習政權。

事情還沒平息，再傳出馬雲好友錢峰雷被砍傷，扯出馬雲背後的“寧波幫”，引發各項揣測。據媒體追蹤，跟馬雲交往最密切的有3位寧波人，分別是錢峰雷、郁國祥、沈國軍。

剛剛出事的錢峰雷本身就是阿里巴巴的股東，也是環球國際控股（香港）有限公司董事長，白手起家，產業遍布中國大陸、澳門、香港、東南亞等地，但他如何暴富，卻至今是神秘傳說，發跡後以大做善事出名，但傳聞更多的是撒錢豪爽，擁有私人飛機、無數名車、豪宅。平常座駕是一輛數千萬豪車麥巴赫62S，一棟豪宅光裝修就耗費數千萬人民幣、智能監控花近千萬人民幣。

錢峰雷更曾在親戚婚禮上每人派紅包1萬人民幣、兩度在同學會發送同學們人手一台iPhone。

而錢峰雷出事前參加的皇朝會，則是香港最知名的高檔私人會所，一向是政商及高官雲集之地，訪客非富則貴；更是特首林鄭月娥競選特首時的大本營，當時就選擇在皇朝會向外界拉票。

郁國祥也是寧波人，十分低調，號稱“無師自通”，早年投經營高速公路、房地產，並取得上海靜安希爾頓經營權，被媒體廣知是2005年以10億美金買斷杭州繞城高速公路的經營權，接着他經營範圍走向高端地產、酒店等，但是，接着也爆發疑似挪用社保金買希爾頓飯店經營權，之後被查入獄。

沈國軍是浙江奉化人，被稱“銀泰系掌門人”，目前是中國本土零售業巨頭銀泰百貨集團董事長兼總裁、菜鳥網絡科技有限公司執行長、北京浙江商會會長；而菜鳥網科的董事長是馬雲。

沈國軍事業版圖橫跨房地產、金融、能源、零售等領域，在2018年1月，當選第十三屆中國政協委員。