61歲英國駐重慶總領事景區跳河救落水女孩

英國駐重慶總領事館11月16日向媒體證實，14日在重慶中山古鎮跳入水中救上一名落水女子的外國人系英國駐重慶總領事館總領事史雲森（Stephen Ellison）。

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近日，一段外國人在重慶中山古鎮救落水女孩的視頻在網絡上流傳。視頻中一位女孩不慎在河邊滑落，在眾人的呼救中，一名男子脫下鞋子跳下了河游往落水女孩。隨後圍觀群眾向河中拋下救生圈，男子與岸上眾人合力將女孩拖拽上岸。女孩落水至被救助上岸一共不到三分鐘，被救助後女孩很快恢復了。有群眾稱救人男子為英國駐重慶總領事館總領事史雲森。

英國駐重慶總領事館星期一介紹，下水救人的白髮男子系該領事館總領事史雲森。由於救援及時，後來女子很快恢復呼吸和知覺，已無大礙。史雲森上岸後，得到當地村民的悉心照顧，村民為他找來熱咖啡暖身，並找來乾衣服換上。史雲森對村民為他提供的照顧表示感謝。據悉，事發當日是周末，現年61歲的史雲森是獨自一人前往中山古鎮遊玩，這也是他第一次到重慶周邊遊玩。他說，事情發生得很突然，但覺得這是應該做的事情，他沒有害怕，也沒感覺水有多冷，唯一的擔心就是錯過救人時機。上岸後看到女孩逐漸恢復了意識，心中一顆石頭終於落地。

據介紹，史雲森已經在中國生活和工作了長達9年，11月16日，史雲森正式擔任英國駐重慶總領事館總領事。他曾是一名具有30年豐富經驗的土木工程師，參與過港珠澳大橋建設，閑暇時喜歡搞藝術創作，熱愛滑雪和騎行，還獲得去年北京國際鐵人三項賽的年齡組冠軍。