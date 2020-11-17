北京欲以中國特色社會主義掏空香港一國兩制

在香港基本法頒布30周年論壇上，中國國務院港澳辦常務副主任張曉明相關致辭被外界視為中共正在急不可待地終結『香港基本法』所保障的“50年不變”的“一國兩制”。

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張曉明針對四名香港立法會民主派議員撤銷資格事件公然宣稱，“愛國愛港者治港，反中亂港者出局，這是‘一國兩制’下的一項政治規矩，現在也已經成為一項法律規範”，他奉勸港人應該清楚“中國特色社會主義”是香港資本主義制度的依託和保障。“政治規矩“一詞在習近平掌權後迅速成為當局的口頭禪，成為習氏政權壓制一切反對派包括黨內人士的咒符，張曉明把清除香港民主派議員解釋為一國兩制下的政治規矩，並稱其已成為”法律規範“，已完全無視香港社會的基礎是法治社會。

中共高級官員把熱愛香港的民主派議員畫到對立面，並且宣稱“社會主義”是資本主義制度的保障，令外界輿論匪夷所思。香港回歸中國時，之所以要保留資本主義制度，就是考慮到與中國大陸實施的共產制度不兼容，所以要實行保留資本主義制度的“一國兩制”。北京為了香港順利回歸，接受了這一特殊制度，並保證這一制度50年不變，並且以法律形式予以框定。現在北京當局居然用無法自圓其說的方式給香港強加“中國共產黨領導下的中國社會主義特色”，觀察人士分析，這顯然是在把黨的領導強加於香港這一自由社會。

包括張曉明在內的中共官員，在加速拆解“一國兩制”的同時口口聲聲說“全面貫徹一國兩制“，香港四位民主派議員因為參與反送中被撤銷議員資格，導致所有民主派議員辭職，香港立法會由此變成“一言堂”，引發國際輿論大嘩。張曉明卻有點得意地宣稱，“讓這些噪音”，成為香港新的治理模式出台的“背景音樂吧”。把言論自由形容為“噪音“，並予以清除，這就是中共高官眼中的”一國兩制“？

分析人士指出，張曉明公然宣稱“反中亂港者出局”，北京當局已經毫無顧忌地打着愛國的名義壓制所有反對派的聲音，張曉明說，“在香港社會崇尚的民主、自由、人權等核心價值之前，應當加上愛國一詞。” 北京指的縮限普世價值的“愛國”是什麼意思呢？分析指北京的標準就是你反對中共你就是不愛國。

張曉明重申要“尊重中央的全面管治權，要看到中央的全面管治權是高度自治權的本源”，一國兩制賦予港人言論自由，司法獨立，現在在北京當局眼中，抗議北京的言行就是不“尊重中央的全面管治權”，就被視為“反中亂港者”，就請你“出局”。

香港基本法保障一國兩制、港人治港製度五十年不變，一國兩制的基礎是司法獨立，但這位高官周二稱，“一國兩制”實踐中許多問題已經暴露，要把『香港基本法』當作一部”活的法律“，通過立法解釋等辦法，放大基本法的適應性。

北京已經強加於香港一部港版國安法，現在要強加“中國特色的社會主義制度“了。