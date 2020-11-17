南早引述專家質疑中國城市就業數據

中國宣布自今年1月至10月總共創造了1009萬個城市就業職位，無論數字和時間，都超過預期。然而南華早報引述麥格理香港首席經濟師胡偉俊對數據有所懷疑，認為未能反映真正狀況，因為有2.9億民工回到鄉間後已放棄在城市找尋工作，他們已不再反映在官方數據之中。

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報道指，中國就業市場改善，基本上符合新冠狀病毒疫情復甦後的整個局面，當中包括1至10月份，工業增加值同比增長1.8%，較1至9月份繼續加快0.6個百分點。而在同期的1至10月份，投資同比亦增長1.8%，增速比前三季度加快1.0個百分點，進一步呈現出穩步回升的勢頭。

報道又指，自從四月疫情受到控制逐步復甦後，中國的失業率已經開始下跌，10月份的城市失業率為5.3%，較9月下跌0.1個百分點，與2019年年底疫情前情況相若。

國家統計局發言人表示，就業環境整個而言是“穩定的”，不過有些專家質疑復甦的步伐。

香港麥格理的胡偉俊說，中國的就業市場復甦“較預期好很多”，而且也是符合整個經濟回穩其他指數。但胡表示，真正的就業氛圍其實較數據所顯示的要灰暗，因為有2.9億民工回到鄉間後已放棄在城市找尋工作，他們已不再反映在官方數據之中。

胡偉俊說：“如果一個民工放棄城市的工作返回鄉間，他的職位將不再包括在官方數據之中。如果你察看很多民工就業的餐飲業，你可以看到就業復甦其實是非常微弱的，而且沒有返回正常。”

統計局最新的數據顯示，中國餐飲業10月的收入較去年同期只上升了0.8%。

報道引述中文大學經濟系教授盛柳剛說，中國的經濟復甦主要是由出口和政府投資所帶動，“消費和零售板塊仍然持續疲弱，主要就是因為工資和就業的前景”。

北京今年五月定下全年創造900個就業職位的目標，當中包含了疫情因素。去年中國總共創造了1350萬個城市就業，超過預期的1100萬個。

儘管官方數據描繪了一個充滿樂觀的經濟前景，但城市失業率一直被視為不可靠，因為它不能反映真正的職位增加。舉例說，一名失業的員工經過一段時間被重新錄用，或一個退休的員工所遺下的空缺，都被當作新的就業職位。

統計局16日公布的數據同時顯示，10月份，隨着統籌推進疫情防控和經濟社會發展成效不斷鞏固，工業增加值保持平穩較快增長，多數產品和行業持續增長，能源原材料行業增速加快，裝備製造業保持兩位數增長，出口交貨值增速由負轉正，工業生產繼續改善。

一是工業生產較快增長，累計增速持續回升。10月份，全國規模以上工業增加值同比增長6.9%，增速與上月持平，高於上年同期2.2個百分點。分三大門類看，採礦業增長3.5%，增速較上月加快1.3個百分點；製造業增長7.5%，與上月基本持平；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.0%，較上月小幅回落0.5個百分點。1—10月份，工業增加值同比增長1.8%，較1—9月份繼續加快0.6個百分點。

二是多數產品和行業實現增長，累計增長面首次過半。分產品看，10月份，612種工業主要產品中，427種產品同比實現增長，增長面為69.8%，比例較上月繼續提升；分行業看，41個工業大類行業中，34個行業實現增長，增長面為82.9%。1—10月份，315種產品同比實現增長，較1—9月份增加32種；23個行業實現增長，較1—9月份增加3個，增長面均首次過半。