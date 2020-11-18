天津爆本土疫情 北京把矛頭對準進口食品 虛驚還是甩鍋

中國當局宣布，天津新增兩起本土新冠病例。法新社報道說，北京現在已把矛頭對準從外國進口的冷凍肉品和包裝。

廣告 繼續瀏覽後續

中國由於採取罕見的強硬封鎖措施，早已堵住了新冠疫情傳播，每日新增確診為數極少，其中絕大部分被其視為從外國返回中國的人帶去的“輸入性病例”。

但是最近從進口冷凍品包裝發現新冠疫情蹤跡後，中國多地進行大規模檢測。去年首先發現新冠病毒的武漢市周五稱，從巴西進口冷凍牛肉檢測出病毒。另外四座城市上周也宣布從外國進口的冷凍食品包括阿根廷豬肉印度魚肉上發現了新冠蹤跡。中國海關周五聲稱已對外國99家供貨商的八十萬個樣品進行檢測。

北京何以草木皆兵？法新社報道說，北京的猜疑始自6月，當一家當地菜市場發生群聚感染後，當局後來宣布從該市場三文魚攤販處發現新冠病毒蹤跡，當局立即懷疑病毒來自進口的三文魚。

天津當局周三稱，兩名本土確診者之前都接觸了進口冷凍食品供應鏈。他們與之前查處的一起本土確診感染着是工友及室友。

天津11月7日爆出一起本土病例，患者是一名冷凍食品公司裝卸工人，官方將傳播源頭指向一批來自德國進口的冷凍豬肘。但是德國政府拒絕這一指稱，德國農業部10日表示，天津本土確診不可能是德國生產的豬肘造成的，德國方面表示，尚未發現有因食用或接觸沾染了新冠病毒的肉類及肉製品而被感染的先例。

山東省衛建委14日稱當地已在來自巴西、玻利維亞及新西蘭進口牛肉、牛肚及其包裝中檢測出新冠病毒核酸陽性，但遭到了新西蘭總統阿德恩反駁。阿德恩16日表示，她深信本國出口的肉類產品沒有這種病毒。她補充說，“我們未被告知新西蘭產品本身新冠病毒檢測呈陽性，這對新西蘭極為重要。我們堅信，鑒於我國基本上已沒有冠狀病毒疾病，我們的出口產品不會有冠狀病毒的跡象。“

中國指稱從進口食品檢測出新冠病毒，也惹火了許多貿易夥伴，在11月6日在日內瓦世貿組織聽取簡報的匿名外交官員透露，加拿大、澳大利亞、巴西、墨西哥，英國和美國都認為中國對進口食物強硬進行新冠病毒檢測，相關做法毫無科學根據，實質上等於“不合理的貿易限制“，敦促中國停止這一做法。

而且，根據世界衛生組織，至今沒有任何證據能夠證明人們可以通過接觸冷凍食品或者其包裝感染新冠病毒。

中國已從11月其禁止來自英國、法國、印度等多個國家的遊客或者其僑民入境。

法新社指出，北京不斷強調，如果說新冠病毒首次在中國本土發現，但是病毒源頭可能在別國。

但外界普遍懷疑北京的這一說法。10月底，世衛組織宣布將對新冠病毒進行國際調查，但是紐約時報引述世衛組織內部文件及對五十多位外交人員的採訪說，世衛組織已被北京左右，要去中國調查尤其去武漢調查新冠病毒病源並不是一件容易的事。