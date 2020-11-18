孟晚舟案：加拿大海關官員否認按照FBI指示調查孟晚舟

加拿大法庭周二再度就華為首席財務官(CFO)孟晚舟引渡案召開聽證會，加拿大海關官員首次在法庭作證，否認海關是接受了美國聯邦調查局的指示而逮捕孟晚舟，同時也否認在調查過程中侵犯了孟晚舟的個人權利。

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加拿大海關的一名官員周二在華為首席財務官(CFO)孟晚舟引渡案的庭審中作證，聲稱他在參與孟晚舟2018年被捕前的調查時並未接受來自美國聯邦調查局(FBI)的指示。

孟晚舟的律師團隊認為美國對孟晚舟提出的引渡要求沒有法律依據，譴責美國和加拿大當局根據美方發出的逮捕證在溫哥華國際機場逮捕孟晚舟前進行了違規協作，而且強調孟晚舟在被正式逮捕之前在機場被工作人員強迫索取電腦個人密碼，並且在沒有律師的前提下被查問了三個小時，因此她的個人權利受到侵犯。

對此，加拿大海關官員蒂隆（Sanjit Dhillon）周二在加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院庭審交叉質詢中作證說，他知道美國聯邦調查局(FBI)要求加拿大當局收集有關孟晚舟的信息，因為他是當天的值班主管，但他並不記得這些電子郵件的細節，也沒有按照郵件的內容而採取行動。

針對孟晚舟在查問過程中是否被侵權，這名海關官員回答說，孟晚舟並未被強迫交出個人電腦以及手機密碼，查問過程也只是一般程序，並不需要律師在場。

在聽證會召開的前夕，孟晚舟律師團聲稱一位加拿大警方的退休官員確認曾經向美國聯邦調查局多次遞交有關孟晚舟的機密信息，不過，這位官員拒絕出庭作證。

有關孟晚舟的引渡聽證會計畫還將持續半年，加拿大法庭應該於2021年4月作出裁決，不過如果出現上訴，那麼該案可能會拖延數年。

2018年12月孟晚舟在加拿大機場遭到逮捕之後，中加關係驟然緊張，兩名加拿大人隨後被中國當局以間諜罪逮捕拘押，中國官方至今未明確對他們兩人的具體指控。