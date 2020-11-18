美歐兩款疫苗有效率95% 新冠剋星指日可待？

美國輝瑞與德國生物科技宣布，根據臨床試驗的完整結果，他們聯合開發的新冠疫苗有效率高達95%，與日前宣布有效率高達94.5%的另一家美國公司莫德納旗鼓相當，且疫苗安全無害。這顯示，至少其中一家公司開發的疫苗年前注入美國人臂膀的機會大大增加。

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十天以來，兩大集團為獲得美國當局及西方國家批准上市展開激烈競爭。中國和俄羅斯研發的新冠疫苗目前也進入最後階段的試驗。

美國輝瑞與德國生物科技11月9日率先宣布，根據在數國臨床試驗初步結果，其研發的新冠疫苗有效率達到90%以上，星期三，完整結果顯示，參加疫苗實驗的44000個志願者中，共有170人確診感染，其中安慰劑組162人，接種疫苗組僅8人，這證明了輝瑞開發的新冠疫苗有效率高達95%。

另外一個好消息是，輝瑞與德國生物科技公司開發的新冠疫苗對男性女性，年齡，族裔，預防效果一致，對65歲以上高風險群的預防效果超過94%。

如果這一有效率在人群中得到進一步證實，將使得這一新冠疫苗成為全球最有效的新冠疫苗之一，其有效程度可以同麻疹疫苗相比，但遠高於流感疫苗，最新數字顯示，流感疫苗的有效率在19-60%之間。

另外，試驗還顯示，只有超過2%的志願者身上出現了副作用，比如3.8%的志願者感到疲勞，2%的志願者感到頭疼，如此低比率，以至於製藥公司宣布他們的新冠疫苗除了有效、安全之外，還很“包容”。

周一宣布其疫苗有效率高達94.5%的莫德納公司的實驗結果與輝瑞類似，使用的都是最現代的ARN技術，除有效率高，志願者中無一例產生嚴重不良反應。

輝瑞公司從七月底開始，已對多國43000多名志願者進行了臨床試驗，安全效果良好，但注射疫苗後，有效保護期能否持久，只有時間才能告訴最終結果。

輝瑞表示近日向美國醫藥局提報批准上市申請，法新社引述專家表示，美國當局向輝瑞公司試製的新冠疫苗開放綠燈應該不成問題。因為根據實驗報告，未發現一起安全問題。另外一位美國特朗普政府委任的新冠疫苗開發行動委員會負責人斯拉維對法新社表示，12月獲得批准上市的可能性很大。

不過，美國醫藥局將對輝瑞和莫德納開發的疫苗的有效性和安全性能的數據進行仔細評估，這些數據目前並未公布，美國醫藥局表示將盡量做到透明，最大程度地公開。

中國疫苗瞄準第三世界市場 信任度還需提高

美國，歐洲聯盟，加拿大，日本等其他富裕國家已經向開發以上疫苗的兩大集團其中一家或兩家預訂了數億支疫苗。

不過，美國制藥商輝瑞與莫德納開發的疫苗在儲存和運輸上有一個區別，輝瑞疫苗必須在零下70攝氏度的溫度下儲存和運輸，而莫德納疫苗只需在零下20度的溫度下保存。

中國媒體報道說，相比美國這兩種需要超低溫儲藏環境的疫苗，中國科興公司的新冠滅活疫苗可以在常溫2到8攝氏度的冰箱中保存，更適合無法提供超低溫存儲的全球大部分第三世界國家。

不過，雖然處於第三階段臨床試驗卻已經在本國對很多人接種的中國新冠疫苗，尚未證明安全有效。自今年7月份起，中國已讓國有企業的上萬名員工、政府官員和公司高管接種國內四款候選疫苗中的三款，這些疫苗仍處於人體試驗的後期。

紐約時報18日就此報道：“這些接種者可能正在冒很大的風險。接種了無效疫苗的人可能會因為認為疫苗有效，而冒險行事。他們可能會因為已經接種了疫苗，而被禁止接種另一種更好的疫苗。過去曾發生過一些接種未經試驗證明有效的疫苗造成了健康風險的例子。”“一旦出現與疫苗有關的死亡或疾病的報告，都可能重新引發人們對疫苗的不信任。醜聞曝光後，中國花了好幾年時間誓言整頓國內疫苗行業。”

根據英國廣播公司報道，中國製造商公布的實驗或注射人群規模，其實並不輸於歐美開發的兩款疫苗。但專家對中國品牌未能公布第三期臨床實驗數據表示了質疑。香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授金冬雁表示，中國目前的疫苗研究最需要做的事是加快三期實驗，拿數據說話。這位專家對BBC表示，“沒做完臨床就偷步給人接種疫苗，這是搬起石頭砸自己的腳，自砸招牌。”

中國科興生物在巴西的三期臨床實驗一波三折，被叫停兩次，但很快又恢復了試驗。中國近鄰緬甸、越南也對中國疫苗的質量抱持懷疑態度。