加眾議院通過禁華為並提及中國威脅論動議 中國駐加使館發聲堅拒無端指責

加拿大眾議院最新通過一項強硬的涉華動議，提及中國威脅論，以及正式禁止在加使用中國華為的5G技術。中國駐加拿大大使館發言人周四表示，中方對此表示嚴重關切和堅決反對，絕不接受任何對中國的無端指責。

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據路透社報道，中國駐加拿大大使館網站發布發言人對此回應稱，華為是一家自主發展的中國民營企業，有着良好的安全記錄，在加開展業務多年，為加經濟社會發展作出積極貢獻。

該名發言人表示：“我們希望加方為其提供公平公正和非歧視的營商環境。” 他並強調：中方一貫堅持在相互尊重、互不幹涉內政等原則基礎上發展同其他國家的關係，從不也沒有興趣干涉別國內政。

同時，也絕不接受任何對中國的無端指責。“中方敦促加一些政客立即停止污衊抹黑中國、在涉華議題上搞政治操弄的錯誤行徑。”

加拿大反對黨周三敦促總理特魯多的自由黨政府對中國更為強硬，包括正式禁止在加拿大使用中國華為的5G技術。在保守黨的推動下，各反對黨通過了一項不具有約束力的動議，稱中國是加拿大利益和價值觀的一個威脅，並敦促政府起草一項計畫，“對抗中國在加拿大日益增長的海外業務”。