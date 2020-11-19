北京當局凍結前中央黨校校刊副編審旅美學者鄧聿文銀行賬戶

曾任中共中央黨校校刊『學習時報』副編審、兩年前旅居美國的政治學者鄧聿文與妻子在中國的銀行賬戶突遭凍結，鄧聿文“忍無可忍”，發表公開聲明譴責“這是一個多麼無道的政權，連溫和的聲音都不放過，用恐怖手法，對待批判它的公民。”

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鄧聿文18日發表聲明表示，自己與妻子在中國的四個存有近30萬元人民幣的銀行帳戶全被中國國家安全委員會下令凍結。據指當局認為鄧聿文“對中國國家安全和利益有重大威脅”。

三個月前，原中共中央黨校教授蔡霞被當局開除黨籍，隨後凍結了她的退休待遇。蔡霞目前旅居美國，她在數月前批評中共已淪為殭屍，習近平有如黑幫老大，她並且指出，免於危局墮入亂世的當務之急是習近平走人。蔡霞發表的一系列言論海內外反響很大，

同樣出自中共中央黨校的鄧聿文對中共當局如此對他和家人下狠手感到吃驚，他在聲明中說，“我雖然在海外媒體寫過很多批判中共和習近平的文章，但看過我文章的人都認為我的文章理性溫和”。鄧聿文兩年前旅居美國以來，在『紐約時報』中文網等海外諸多包括報刊發表大量分析中共政治，習近平政權走向的文章，受到相當關注。相對而言，實屬溫和，但他的銀行帳號被凍結顯示，習氏政權對任何批評即便很溫和理性的批評都不能接受。

鄧聿文在中共黨校擔任『學習時報』副編審時，於2013年3月在英國金融時報發表“中國應該拋棄朝鮮”後不見容於當局，隨後被中央黨校解聘。鄧聿文在聲明中披露，其實外界不知道在此之前，他就因『胡溫的政治遺產』一文惹得當時的國家副主席、中央黨校校長習近平震怒，“習認為此文在他上位前夕為他帶來了麻煩”，黨校秉承習的意思，處分了他，並發出解聘威脅。

鄧聿文最初本不想把這些事情披露出來，他認為中國有那麼多人因言入罪，自己只是寫文章而已，“比起那些勇敢的異議、反對人士，我的事一點也不突出，我也不是勇敢之人，認為不值得中共當局這樣對我”，但中共當局竟然凍結了他和妻子半輩子的積蓄! “中共當局的如意算盤是凍結我們的賬戶，還要我默不作聲，像當作什麼事都沒發生，或者可憐兮兮地求他們恩賜解凍，這是辦不到的!”

鄧聿文表示，“對於他們的卑劣行徑，我只有一句話，受夠了! 我不會屈於他們的淫威”。他表示不會放過任何爭取要回自己合法財產的可能，還要繼續用自己的筆，“行使對中共的批評權利，同他們抗爭到底!”

獨立學者吳祚來對自由亞洲表示，鄧聿文和蔡霞以往都在中共核心部門出於重要位置，當局先後對身在美國的兩人出手，估計是希望對體制內的人起到震懾作用。楊自立則發推評論：“習近平看來是鐵了心走毛澤東老路。人在抓人，人不在拿親人當人質，人質不管用就沒收財產。孫大午數億資產被全盤接管，鄧聿文只有30萬也要全數沒收。最近習近平還開依法治國會議，調門就是一個：習近平的話就是法!”