台灣軍方發現失事F-16戰機訊號不排除空間迷向墜海

台灣空軍司令熊厚基今天透露，F-16戰機墜海事件，初步分析機械故障可能性低，不排除是在黑夜的雲中爬升轉彎時，產生錯覺，導致空間迷向而墜海。另台灣海軍今天上午已發現發現疑似F墜海戰機上發出的信標訊號，正集中兵力加強搜索。

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為什麼台灣軍方分析可能是空間迷向而墜海呢？空軍上校隊長蔣正志駕駛二號機升空實施夜間訓練後，曾兩度透過無線電發話，第一次說「雷達鎖定前機」，第二次回應一號長機的無線電點名，曾回答說「大聲清晰」。但後來三號機連續兩次詢問二號機的高度，他沒有回答；接着長機再詢問二號機高度，並再度要求無線電點名，但蔣正志都沒有回答了。

其次，從雷達軌跡來看，18時6分7秒，蔣正志座機的高度是七千英尺，速度三一○海里。18時6分21秒，高度變為四千英尺，速度三九○海里。18時6分27秒，高度變成零英尺，速度高達五百海里。換句話說，這架戰機在20秒鐘之內，高度由七千英尺陡降到零，速度則由三一○海里增加到五百海里。

熊厚基表示，這架戰機起飛前各系統都正常，起飛後的無線電通聯，也沒有回報機械異常，並且起飛後順利爬升到七千英尺，推測機械故障可能性低。依據天氣測報數據、其他飛行員的描述、和飛行錄音等，當時操作環境是黑夜，飛機在爬升過程中進雲，並在雲中操作轉彎，不排除產生錯覺，導致空間迷向。

另外，10月29日，一架F-5E戰機在台東加路蘭外海失事，台灣軍方委託民間探測打撈公司銓日儀，出動「奧黛麗絲號」探勘船在台東海域探測機體，還沒發現，隨即發生花蓮F-16戰機失聯意外，奧黛麗絲號於是立刻依軍方要求再趕到花蓮支持。

「奧黛麗絲號」探勘船，配備有最新的動態定位系統、2000米的聲納及3000米的多波束測深儀，及無人載具儀器，多次參與海下搜救及探勘任務，2018年曾成功地在蘭嶼1000公尺深的海域，撈起失事的黑鷹直升機。