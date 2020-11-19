日本新冠疫情進入最高峰

日本東京都政府相關人士表示，19日的新型冠狀病毒新增感染人數達534人，連續兩天創單日新高，昨日為史上最高的493人。

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而從全國來看，日本國內18日新確診新冠感染者最後確認值為2203人，單日新增人數創新高，大大超過此前最多的11月14日的1735人，在日本突破兩千人尚屬首次。

東京都19日召開有專家出席的會議，已把與疫情相關的4個級別警惕指標上調1級至最高的“疫情正在擴大”的最大級。

首相菅義偉面對嚴重疫情一直不肯放棄支援旅行業和飲食業的“Go To Travel”活動，但是最近不得不對感染者人數的急遽增加表示擔憂，他向經濟再生擔當相西村康稔、厚生勞動相田村憲久下達指示，要求“全力採取措施防止疫情擴散”。

現在餐飲店等正在實行使用“Go To Travel”中的“Go To Eat”項目的超值餐券，價值相當於購券額的125%，以地區為單位發行和使用。後來使用範圍逐漸向全國擴大。

一般來說，1萬日元（約合人民幣643元）可購買價值12500日元的餐券，也就是說政府補助就餐25%的費用。

鑒於感染大規模擴大。首相菅義偉11月19日在官邸向媒體表示：“認識到現在正處於最大限度的警戒狀況。”他以指出，有意見認為存在經飲食傳染的風險，呼籲國民在就餐交談時戴口罩，實踐“安靜的口罩聚餐”。