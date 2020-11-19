日澳相互准入軍事協議不容小覷

剛剛簽署的RECP協定，似乎多少掩蓋了兩日之後，這一協定簽約國中的兩國---澳大利亞與日本簽署的另一項軍事合作協定，觀察人士指出，這是兩國間歷史性的軍事合作協定，兩國承諾，將准入對方軍隊在各自領土互訪、訓練，並強化雙方軍隊的聯合行動能力。簽署這樣一個協定，觀察人士認為都與中國的威脅有重大關係。

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顯然，這是印太地區防衛的一個新的盟約，印太地區囊括印度洋，從澳大利亞一直到北太平洋廣闊的領域。兩國11月17日利用澳大利亞總理莫里森訪問東京的機會簽署了相互准入軍事協議。為兩國軍隊互訪進行訓練和聯合軍事行動建立法律框架。這一將於2021年正式誕生的新框架還規定，如有必要，可以在對方國土駐留軍隊。

美國隨即對日澳這一防務協定表示歡迎，這項協議被認為大大有助於美國在亞太地區遏制中國惡意擴張。美國第七艦隊司令默茨中將周四表示，這一協議令人鼓舞，大有幫助，美國非常支持這項協議，並期待與兩國一起進行演練。這一協議是日本1960年與美國簽署構成美日軍事同盟重要組成部分的『部隊地位協定』以來簽署的第一項類似軍事協定。『部隊地位協定』允許美國軍艦、戰鬥機和軍隊在日本以及周邊地區部署，美國將這一協定視為美日安保的基石。

日本首相菅義偉與澳大利亞總理莫里森簽署協定後發表的公告並未點中國的名字，但其所指十分清晰，聯合聲明重申強化合作以壯大一個開放、自由、繁榮、包容的印太地區，對北京在南中國海和東海的軍事化表示“嚴重關切”，對香港局勢“十分憂慮”，兩國同時對美國繼續投入印太地區表示高度讚賞。北京則立即批評日澳防務協議，中國外交部發言人趙立堅18日稱，美國正利用它在亞太地區的盟友關係推動建立一個類似北約組織的、損害他人利益的軍事同盟。

日澳防務協議的重要性從莫里森總理專程趕來東京可窺一斑，莫里森從東京返國後，必須要自我隔離十四天。這位保守派領袖表示：“澳大利亞與日本，同樣都是建立在市場經濟基礎之上的民主自由國家，自有許多共同的戰略利益。”針對有人批評這一協議針對中國而來，莫里森稱，這一協議有利於地區和平，日澳防務協定沒有任何理由引起擔憂。

日澳防務協定沒有規定一方遭侵犯後另一方自動干預的條款，之前，囿於『和平憲法』，這對被視為全球第五大軍隊、2021年軍費預計高達430億歐元的日本自衛隊幾無可能，但是，日本於2015年對和平憲法條款進行了修正，允許援助受到威脅的盟軍，條件是如果盟軍介入了保衛日本的軍事行動，預防性轟炸似乎仍無可能。

不過，這一協議明確反映了兩國自2007年開啟的合作進程，日本2010年版的國防白皮書把澳大利亞排列在強化雙邊關係的前列位置，2013年，兩國開始了軍事合作談判。即便安倍晉三已離職，菅義偉首相對捍衛印太合作堅定不移，另外，澳大利亞與日本都堅決主張強化外加美國和印度的“四國合作”，後者被北京視為企圖鉗制中國，菅義偉在10月初再次組織了四國會議。

日澳強化軍事合作，四國合作不斷深化，一個重大的背景與北京跟日本圍繞釣魚島緊張的地緣情勢密切相關，同時，澳大利亞與北京的緊張關係因為澳大利亞堅決主張國際獨立調查新冠病毒來源、禁止華為參與澳洲5G建設有重大關係。為了報復，中國對澳大利亞農業產品、漁業產品以及煤炭實施禁運。

儘管中方列出了中澳關係敗壞的諸多理由，澳大利亞商務部長周三仍表示，日澳防務協定不應該影響雙邊關係：我們與地區內國家需要合作。的確，簽署日澳防務協定前兩日，11月15日，中國簽署了RECP區域貿易協定，日本和澳大利亞同時也是這一些協約的簽署國。