梁振英803基金舉報老師爆料內容“聳人聽聞”

全國政協副主席梁振英昨（17日）接受香港電台訪問時披露，他所創立的803舉報基金收到不少家長對老師的報料，形容部分內容“聳人聽聞”。香港目前至少有兩名教師因被檢舉而失去教師資格。

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梁在訪問中，更將成千上萬青少年參與反修例運動的原因，歸咎為老師的責任。

梁提到逾千名 18 歲以下青少年因反修例運動被捕，“15、16 歲青少年，知道多少反修例的來龍去脈？15、6 歲青少年，連投票權都沒，為什麼要拎汽油彈上街呢？”他認為相關行為“其中一個好可能源頭，就系學校內某些老師”。

他稱 803 基金已接獲不少家長報料，部分“聳人聽聞”，“老師關了門，家長不在，老師講一些仇恨社會、反對國家的言論，好可怕”。他稱諮詢法律意見後，不排除與家長合力控告相關學校。

這位前香港特首還間接的誇許自己在任期間，教師和教育的問題，絕非如目前這般的嚴重，似乎把自己的責任推得一乾二淨。

梁振英表示，自己在任特首 5 年間，“沒出現過去一年那麼聳人聽聞的事”，稱自己的班子在很多範疇都迎難而上，而在佔中事件中“看不到大量教師、大量 18 歲以下青少年被捕”，當時學生都是靜坐，沒有暴力行為。相反，他指出現時有中三、中四學生，被搜出可以做爆炸品的物料，社會應該問，為何青少年人被“激進化”。

梁續指，學校老師很大機會是青少年“激進化”的源頭之一，“我們一定要將源頭搵出來，才能正本清源”，強調教育並非為教師提供就業機會，問責對象應該是青少年及家長。他又要求全面檢討投訴老師的聆訊程序。

梁振英成立的“803 基金”已入稟司法覆核，要求教育局公開被裁定專業失當的老師、任教學校名單，梁振英說，要是教師被教育局查明專業失當，因而被譴責、被警告甚至被釘牌，教育局有責任告知所有家長及社會，強調“英、美國等地也都這樣做”。

他又提到近日本港學校有退學潮，稱 803 基金一直收到不少家長報料，他自己亦接見過家長群組，稱當中有人將子女送到英國讀書、插班，原因是去年開始的反修例風波，形容相關家長“並非因為子女走了，就不再關心”，向基金提供了很多“聳人聽聞”的情報。

梁振英說，在適當時候、取得法律意見後，不排除相關家長“已無後顧之憂”，因此願意具名控訴，屆時基金將跟家長一起採取法律行動來控告學校，又強調情報來自“不是一個，是一群家長”。

提到大部分香港高官將子女送到外國讀書、包括梁振英本人，是否不信任本港教育，梁稱“有很多原因”，包括希望培養子女獨立，正如有外國家長都會將子女送到寄宿學校，香港亦會收取很多外地來的學生，聲稱送走子女並不等於批判香港教育。

被問到現時社會撕裂、有意見認為比梁班子在任時更嚴重，尤其警民關係撕裂，梁振英反駁指“有什麼撕裂連消費都要分顏色更嚴重？”批評有人在“暴動期間，入去（個別商店）打、入去放火，有沒有人站在建制這邊、政府這邊，去宣揚這些訊息？並點名批評《蘋果動新聞》宣揚激進化主義。

至於近日突然高調關心香港教育等議題，梁振英說在去年年底之前，自己主要在大灣區、內地各省市工作，惟眼見香港發生如此“十惡不赦”的事，作為香港人不能坐視不理；是否有機會再參選特首？梁稱“目前沒有”。

教育界立法會議員兼教協副會長葉建源於 Facebook 發文應梁言論，稱梁當年任命的的教育局局長吳克儉，“做足五年，是非常熱衷旅遊的局長，但在教育方面可謂一事無成，請問梁振英曾否負起疏忽監督的責任？”又指梁曾在任內以特首身分，阻撓商人捐款予本地大學，導致大學籌款困難。