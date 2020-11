科大教授一句“我們是世界的”遭中聯辦喉舌群起攻之

香港政府正加緊整肅香港的大學,紐約時報早前一篇分析指出,港府正利用國安法進一步整治被視為縱容及唆使學生反對政府的專上學院,香港科技大學教授李靜君早前在網上論壇發言是講了一句“We belong to the world”(我們屬於這世界的),卻竟然遭到中聯辦旗下的大公文彙連日圍攻,誣衊為“宣揚港獨”。

中聯辦9月曾經表示,未來1年要整頓香港的司法、教育和社福界。多名教師隨即被莫須有罪名處分,甚至被處以極刑,終身釘牌,最新的目標,已轉移至科大社會科學部講座教授李靜君身上。李靜君5月在一個網上論壇發言時短短一句“We belong to the world”,近日遭中聯辦旗下的文匯報和大公報以及香港左派誣衊為“宣揚港獨”,逼校方解僱。李靜君發聲明,反斥左報斷章取義,繙譯錯誤。

李靜君17日萬發表中英文聲明,批評近日某些報章及社交網站攻擊她,是基於錯誤訊息和錯誤繙譯其英語發言。她解釋,這些報道及評論扭曲她在5月26日一個研討會的英語發言原意:“我認為香港是一個全球城市,所以當我說Hong Kong belongs to the world,所指的是香港與國際社會在文化、意識及經濟層面上多方聯繫及深厚交往。可惜,該兩份報章斷章取義,錯誤地把belongs該字,繙譯成主權上的管屬。”

她亦澄清,這些報道及評論提及的研討會,為港區國安法生效前舉辦的合法網上活動,而她在會上的發言,只是學術分析。她又提到,這些報道及評論聲稱她是Hong Kong Democracy Council成員,但“事實上自2020年6月30日起,我已經脫離該組織,亦再沒有跟該組織有任何聯繫”。

李靜君當日出席的網上論壇,主題為“香港一國兩制已終結?”前香港眾志主席羅冠聰、前秘書長黃之鋒,以及時任港大法律學院副教授的戴耀廷,都是講者。建制派喉舌近日流出的片段顯示,李靜君當時稱:“I think it helps not to think Hong Kong as a Chinese city. We don’t belong to China...I don’t think. We belong to the world.”

李靜君短短一句感言,隨即被大公報指控“妄言香港不屬於中國”;前新聞統籌專員馮煒光亦在港共喉舌點新聞撰文,指控李靜君“想把香港從我國分裂出去”,等同“港獨”,要求科大解僱她,“不要讓她貽害下一代”,否則會令學生“淪為被外國或境外勢力利用的棋子”。

根據科大介紹,現年55歲的李靜君在香港中文大學和加州柏克萊大學獲取學位,是鍾士元博士社會科學教授,過去25年來一直在當代中國發展研究中,提出社會學創見,學術著作以中國勞工階層的獨特視野,追蹤中國資本主義的變化,形容其成就“備受推崇”,取深入的比較民族志研究方法,挑戰從馬克思勞工政治理論到資本主義和社會主義概念的傳統思維。

李靜君專長分析中國日益全球化的發展,研究項目包括探究香港作為“全球化中國”前線的角色,分析中國躍升為“世界工廠”、從社會主義國家過渡至資本主義國家過程中勞工抗爭的不同模式、以及中國在非洲的國家投資的政治。

科大指李靜君是全球化、政治社會學及全球南營發展的研究權威,學術專著屢獲殊榮,包括著名的李文森獎、愛麗絲・安士敦書獎、非洲亞洲研究書籍獎以及美國社會學會多個最佳著作獎。