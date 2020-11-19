統一無望 北京證實制定台獨清單 台灣批徒勞無功

親北京的港媒『大公報』日前爆出中國大陸將研究制定“台獨頑固分子”清單，據以為這樣一來就能“精準打擊”台獨勢力，促成統一？看來北京當局真是這麼想的，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三證實此事。

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這位發言人宣稱制定這樣一份清單是對“台獨頑固分子” “及其金主等主要支持者”“依法予以打擊”，就此，台灣陸委會當日表示，中共這種任意且惡劣的行徑，只能破壞台海和平穩定，更加傷害兩岸人民的福祉利益，只會徒勞無功，適得其反。

陸委會表示，對岸是極權專制國家，以霸凌強制手段威脅意見不同人士，逼迫妥協。但中華民國是自由民主國家，台灣人不會因為威脅而讓步。

北京要開清單的消息傳出後，海外有不少議論，一個比較集中的感覺是中共政權對台灣威逼的結果是台灣愈行愈遠，認同統一的人愈來愈少。認同自己是台灣人的比例持續上升。還有的認為中共政權活在自己的泡沫圈中，不明世界大勢，想以威逼恐嚇手段迫使台灣就範，到頭來只會失去人心，竹籃打水一場空。

長期進行政治民意調查的台灣政大選舉研究中心的民調明顯體現出這一趨勢。2020年的最新數據顯示，28.7%的民眾選擇“維持現狀再決定”。27.7%台灣人偏向“台灣獨立”，支持度為歷年最高。希望“永遠維持現狀”者佔23.6%。7.4%的民眾支持“儘快獨立”。而希望“兩岸統一”的僅為5.1%，為歷年最低。