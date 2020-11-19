美國新冠死亡人數超過25萬 北達科他州為全球染疫死亡率最高地區

美國北達科他州成為全球感染新冠病毒死亡率最高的地區。圖為戴着UVEX面罩和3M N95防護口罩的北達科他州國民警衛隊的布萊恩·凱勒上校

約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的數據顯示，截至11月19日凌晨3點，美國因感染新冠病毒確診1151萬7455例，25萬426人死亡；美國科學家聯盟(Federation of American Scientists)的數據顯示，北達科他州成為全球感染新冠病毒死亡率最高的地區。

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《華盛頓郵報》報導說：美國18日的單日新冠死亡人數已超過1900人。專家預測，美國單日新冠死亡很快會超越2000人，回到或超越春季高峰，未來幾個月預估美國會有10萬至20萬人被新冠病毒奪走生命。

有線電視新聞網(CNN)這報導說：美國至今新冠死亡人數已超過美國全年車禍平均死亡人數2萬4166人的十倍。

美國目前有7萬3000多名新冠病患住院治療，其中1萬4000人住進加護病房；單日新冠檢測率與檢測陽性率也持續攀升，種種跡象顯示新冠病毒迅速在美國擴散。

若將美國各州分別與全球國家相比，以人均染疫數來看，15個州排名為全球前20大疫區，尤以北達科他、南達科他、艾奧瓦、懷俄明、內布拉斯加、威斯康辛、明尼蘇達和蒙大拿州最為嚴重。

美國科學家聯盟最新公布的新冠疫情熱點追蹤報告指出，若以每百萬人口每日染疫死亡比例計算，目前世界上染疫死亡率最高的地區是美國的北達科他州，其次為捷克共和國，第三名南達科他州，威斯康辛州則全球排名第九。

2019年人口統計顯示，北達科他州人口為76萬，南達科他州人口為88萬。

衛生部長阿紮爾（Alex Azar）18日表示，到今年年底，美國會有大約4000萬支疫苗可供使用，此後的生產速度將會進一步加快。雖然新冠疫苗在研發和準備上不斷傳出好消息，但專家表示，一線人員和易感染群體將會優先接種疫苗，多數美國人最早要到明年中期才能接種疫苗。