舊愛於文鳳索償7000萬周星馳推說情話不必當真

周星馳去年的作品《新喜劇之王》因為票房未達標，據稱需要賠償給他對賭的一個商業夥伴。2020年11月19日

一度雄霸華語影圈的“星爺”周星馳，近年票房成績欠佳，導致上門索償者眾，其中包括她的前度女友於文鳳。周、於2010年分手後，周被於文鳳入稟追討逾7000萬元港幣投資傭金，案件今18日在高院開審。

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於文鳳一方指出，兩人除是戀人，她更是周星馳的商業及生意夥伴，某年聖誕周星馳曾口頭協議將投資利潤10%作傭金分給於文鳳；惟周星馳一方稱，兩人僅是戀人，所謂口頭協議只是情話，沒有法律效力，又批評於文鳳猶如“採摘櫻桃”，她只提利潤，但令周星馳投資失利至少1300萬元卻“扮看不到”。

原告於文鳳由前律政司長、資深大律師袁國強代表，被告周星馳則由資深大律師文本立代表，原告及被告今日皆沒到庭，只有周星馳姐姐周文姬聽審。

於文鳳一方陳辭指出，兩人於2002年聖誕節達成口頭協議，周星馳要在於文鳳推薦他投資的項目得益中，抽取10%作傭金贈予於文鳳，有關項目包括山頂豪宅“天比高”、大埔豪宅“比華利山”3個單位連5個車位，以及周星馳旗下投資基金等項目，涉款超過7000萬元，惟於文鳳至今仍未獲得任何傭金。

周星馳一方承認，兩人拍拖13年，他承認2002年某夜與於文鳳在山頂普樂道7號大宅共晉晚餐後，兩人在陽台愉快地觀賞維港景色時，曾答應於文鳳將投資獲利10%贈予她，但他堅稱這是男女朋友拍拖時，愉快氣氛下作出的口頭承諾，並無法律效力。

周星馳一方又揭露，於文鳳曾用他的錢投資失利至少1300萬元，形容於文鳳猶如“採摘櫻桃”（cherry-picking，意思是專挑好的），對周星馳投資損失的款項“扮看不到”，更形容他給予資金於文鳳投資，就像“嫲嫲給錢孫兒打麻將”，乃出自愛意，沒有商業目的。案件明（19日）續。

周星馳上月才捲入另一宗錢債糾紛案。根據壹周刊報道，周星馳將市值11億港幣的香港“天比高”豪宅，抵押給摩根大通銀行。報道指出，周星馳急求調頭寸周轉金的源起可能是2017年出售公司股份時，與中國買家簽下對賭協議，承諾2016年至2019年間公司的凈利潤不得低於一定標準，最少必須逾1.7億人民幣以上，否則將做出補償。

報道指出，周星馳私人公司“PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED”（簡稱PDAL）2017年由上海新文化公司以13.3億人民幣（約55.5億元台幣）入股，當時周簽下“對賭”的獲利條款協議，承諾2016至2019年間，PDAL的凈利潤分別不得低於1.7億人民幣、2.21億人民幣、2.873億人民幣以及3.617億人民幣，否則將現金補償或回購。

星爺2016年的電影《美人魚》及2017年的《西遊伏妖篇》票房成績不俗，算完美過關。但去年上映的《新喜劇之王》在中國票房僅6.28億人民幣，PDAL利潤要過關難度很高，報道指，不難想像星爺得靠抵押房產周轉。