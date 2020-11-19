豁出去了？ 中國外交部發言人趙立堅再爆粗口

被形容為戰狼發言人的趙立堅說話粗魯是出了名的，但是周四他辱罵“五眼聯盟”“小心被戳瞎眼”一句，其暴力和野蠻的程度仍然讓讀者驚愕。

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在北京近日撤銷香港四名民主派立法會議員資格後，由美國、英國、加拿大、澳大利亞及新西蘭組成的“五眼聯盟”通過其外長於周三深夜發表聯合聲明，要求中國撤回人大授權香港特區撤銷四名議員資格的決定，馬上讓四人復職。五國聯盟質疑北京此舉是有預謀禁絕反對聲音。

沒有人會指望北京當局會接受五眼聯盟的要求，但中國外交部發言人趙立堅星期四的一番暴力發言仍然讓外界吃驚。當記者就五國外長聲明提問時，趙立堅反問記者：“你說的是五隻眼吧”。接着照搬習近平不久前說過的一句話：“中國人從來不惹事，也從來不怕事”。隨後說，“不管他們長五隻眼，還是十隻眼，只要膽敢損害中國主權、安全、發展利益，小心他們的眼睛被戳瞎。”

趙立堅此番暴力恐嚇引起許多議論，有人稱趙立堅是“痞子發言人”，有人說“窯洞文化就這水平了。”一位網友發推評論：“即使不談立場，中共這種‘戳瞎眼睛’的野蠻、殘忍的表達竟然是一個國家發言人脫口而出。可以想象，中共的政治文明與世界的距離。”前中共中央黨校教授蔡霞評論：“中共一向崇拜暴力革命，他們對血腥暴力是一種嗜好。這裡就不僅僅是政治文明與世界的差距了，趙立堅的話很直觀地顯示出人性與獸性、野蠻與文明的本質區別”。

八九民運學生領袖、旅居美國的王丹則認為，中國外交部戰狼使用這麼低級粗俗的外交語言，是為了迎合中國國內的愛國憤青和底層老百姓的閱讀習慣。他認為中國外交部現在的各種作為顯示，他們的發言是說給中國人聽的，目的就是激發國內的民族主義情緒。

著名作家蘇曉康以為：應該說，中共外交語言粗俗化，恰是這三十年大陸話語粗鄙化在國家層面的反應，也導致其外交禮儀的下賤化。他們還沒有把國罵使用到外交辭令上來，就已經算很 “文明”了。

不光外交部，中國央視等官媒有時使用的語言也被認為“很下流”，最近的一個例子是針對美國國務卿蓬佩奧的，蓬佩奧11月12日對美聯社表示，“台灣一直不是中國的一部分，這在里根政府的政策中得到了承認，這些政策美國至今遵守了35年，而且兩黨政府都是這樣做的。”

中共當局完全可以用國際通行的語言去展示自己的立場，表達他們的憤怒，不 !央視11月15日以密集的污言穢語攻擊蓬佩奧是“人渣”和“攪屎棍”，說他“像賭紅了眼的流氓賭徒”等等。有評論稱，央視本想噁心別人，結果自己臭氣熏天。

台灣資深媒體人黃創夏19日反問，央視怒斥蓬佩奧是"攪屎棍"，如果蓬佩奧是那根"棍"，那麼被他攪的是哪個"屎"？