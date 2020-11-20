中國國務委員兼外長王毅24日訪日

日本外相茂木敏充在11月20日的記者會見中表明：中國國務委員兼外交部長王毅24-25日兩日訪日。24日與外相茂木敏充舉行會談並舉行晚餐會，也將對菅義偉首相進行禮節性訪問。這將是菅義偉就任首相以來，首次與中國政要面對面會談。

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日中間高水平的要人往來，是新型冠狀病毒擴大以來首次。茂木與王毅面對面舉行會談是今年2月在德國慕尼黑會談以來再次舉行。

外相會談將圍繞新型冠狀病毒問題，中國海警船在釣魚島周邊長時間滯留並追逐日本漁船等問題展開討論。

茂木敏充在記者會見中指出：日中關係中有種種懸案，通過會談一個一個地解決很重要。將針對地區問題、和新型冠狀在世界的擴大、國際形勢等坦率地交換意見。

原定今年春季的中國國家主席習近平作為國賓訪日計畫，在3月因新冠疫情決定延期。茂木敏充指出：現在控制新型冠狀病毒是最優先的課題，現階段還不是調整具體日程的階段。

圍繞日中之間人員往來，兩國政府原計畫最快本月中旬以商務相關人士為對象儘快恢復。但日本新冠疫情再度蔓延，日增感染者達到歷史最高水平，因未能實現。茂木表示：“新冠疫情發生以前，人員往來最多的國家是中國，如何在兼顧防疫的方式的同時，恢復人員往來，我將與王毅外長仔細磋商。

據政府相關人士表示：即使王毅來日，習主席訪日的問題也看不到進展。