中國最大之一海通證券被指操縱市場遭到調查

華爾街日報報道，總部位於上海的券商海通證券股份有限公司（Haitong Securities Co.）周三晚間被中國銀行間市場交易商協會點名。該協會（National Association of Financial Market Institutional Investors）是一個自律組織，成員包括國有和私營銀行、券商、資產管理公司和其他行業參與者。中國央行對該協會進行監管。

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該協會說，海通證券及其相關子公司涉嫌為永城煤電集團有限責任公司（Yongcheng Coal & Electricity Holding Group Co.）違規發債提供幫助。

中國銀行間市場交易商協會表示，海通證券還被懷疑操縱中國非金融企業債市場，還稱海通證券可能面臨嚴格自律處分以及相關部門的進一步處理。

消息傳出後海通證券在上海上市的股票周四跌6.3%，H股跌5.3%。這家券商在向兩地交易所提交的公告中稱，將積極配合調查，嚴格執行交易商協會關於債務融資工具發行業務的有關要求。

報道指，海通證券是中國最大規模證券商之一，而該協會表示，海通同時被懷疑操縱中國非金融企業債券市場，而有關的涉嫌違規舉措，將面對監管機構嚴厲的制裁。

報道指，目前未悉海通為何招惹到該協會的強烈不滿。海通是一家大規模的企業債券包銷商，也是最近處理永成煤電集團債券銷售的25家證券商之一，不過永成煤電集團不久即宣告債務違約。海通對此並無進一步評論。

星期四傍晚，報道引述該協會表示，它將計畫調查其他五家涉及永成煤電集團債務重組的企業，當中包括三家商業銀行、一家信貸評級公司以及一家會計師事務所。

總部位於河南的永成煤電集團上周令人意外地宣布未能償還10億元人民幣的商業票據，該票據於11月10日到期。

永成煤電集團之前曾獲得中國一家評級公司予以AAA的信貸評級，而在10月20日發行為期三年10億元人民幣的債券。