中國養老金缺口逐漸擴大，近年來讓不少中國中壯年人為晚景擔憂。中國保險行業協會今天發表報告直指，未來5至10年，中國將出現人民幣8兆至10兆元的養老金缺口，且還會擴大。據中央社說，許多中國中壯年人因此擔心，自己每月要預先繳付、近15年來每年節節高漲的養老金，到老時，也許會領不到應得的養老金，甚至有沒錢可領之虞。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道說，晚景堪慮，中國養老金缺口上看10兆元。該報道引述中國官方澎湃新聞消息，中國保險行業協會今天發表“中國養老金第三支柱研究報告”，作出上述評估。內容提到，上述8兆至10兆元的養老金缺口“會隨着時間的推移進一步擴大”。

中國養老金缺口逐漸擴大，近年來受到全國老年乃至於中壯年人的關切，原因在於中國40年來實施計畫生育，導致中青年人口基數大減，造成人口急速高齡化，讓繳付養老金（社會保險）的人變少、領養老金的人變多。然而，中國有案可查的棄繳社保人數卻多達3800萬人。也因此，中國官方先前不斷放出，要把可領養老金的退休年齡向上提高的風聲。許多中國中壯年人因此擔心，自己每月要預先繳付、近15年來每年節節高漲的養老金，到老時，也許會領不到應得的養老金，甚至有沒錢可領之虞。

根據澎湃新聞，這項報告指出，中國養老體系當前主要儘管有第一支柱社保承擔，第二支柱僱主部分承擔，但第三支柱自行承擔的發展不足。儘管中國資本市場高速發展，但整體市場深度不足，缺乏長線的、由機構主導的、供民眾自行承擔的養老投資資金。報告指出，從國際經驗來看，養老金是全球資本市場的長期穩定資金來源。然而，中國養老金的第三支柱發展仍處於初級階段，替代率、資產規模都低於絕大多數成熟的資本市場。

據該報道引述這項報告建議，中國政府應推動養老金投資產品及政策的優化，推動養老金成為有吸引力的資產，並考慮給予國家特殊長期資產配置的資格。