新冠疫情中國現多人本土案

中國天津市疾控中心今天凌晨宣布，天津4名先前被檢測為陽性的新冠肺炎感染者，已被確診為本土確診病例。因此，與這4人有關的醫院已被封控，居住的小區也被列為高風險地區。另外，根據中國官方今天通報，新增17例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，指都屬境外移入。

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據中央社今天報道稱，天津4人確診新冠肺炎本土病例。據中國央視新聞，這4名確診病例居住在天津市東疆港區瞰海軒小區，因此成為疫情“高風險地區”。而4人當中曾有人前往就診的泰達醫院，以及病例的孫女就讀的童心小耶魯科技大學幼兒園等場所，都已被天津市方面封閉控制。

根據官方消息，這4人後來被轉送到天津市內定點收治武漢肺炎病患的醫院進行核酸檢測。根據檢測結果、臨床表現、血液檢查和斷層掃描檢查結果，確認4人為天津市第141至144號本土病例。據通報內容，這4名確診病例中，有3人屬同一家族，為夫妻及兒子。上述就讀幼兒園者則是這對夫妻的孫女，目前經檢測屬陰性反應。

天津市官方表示，除封控上述場所外，上述4例的密切接觸者正在隔離檢查。天津市疾控部門正會同濱海新區按照相關工作規範，開展進一步調查處置工作。

據中央社報道，中國國家衛生健康委員會官網公布，19日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例17例，均為境外移入病例（福建6例，上海4例，陜西3例，廣東2例，北京1例，四川1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為本土病例（在天津）。