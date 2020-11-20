歐盟有望12月中為美國疫苗開放綠燈 中國自誇我們的疫苗也有效

美國輝瑞與莫德納研發的疫苗成果顯著，有效率高達95%，這使得全力研發疫苗的中國壓力很大。繼鍾南山院士日前說中國的疫苗和美國水平差不多之後，中國疾病預防控制中心主任高福周四聲稱：“請相信我，中國的疫苗也是非常有效。”但這些沒有數據支持的表態引發質疑。

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美國輝瑞與德國生物科技研發新冠疫苗臨床試驗第三階段最後結果出台，有效率高達95%，而美國莫德納研發的疫苗有效率也高達94.5%，且兩大疫苗證實安全無害，副作用輕微。美國衛生與公眾服務部部長亞歷克斯.阿澤周四表示，輝瑞與德國生物科技應在星期五向美國食品藥品監督管理局緊急申請批准上市，預估莫德納也很快會這樣做。年底前在美國投入使用的可能性很大。

同樣，歐盟委員會主席馮德萊恩周四宣布，如一切程序進行順利，12月中開始，歐盟有可能批准美國兩大疫苗上市。歐洲醫藥局每天都在與美國食品藥品監督管理局討論細節，以協調雙方評估疫苗。當記者問俄羅斯進入第三期試驗的疫苗是否有可能被允許進入歐盟，聽說俄羅斯正在匈牙利尋求突破口時，馮德萊恩表現相當謹慎，她說：所有疫苗的評估都必須服從於歐洲醫藥局的程序，要做到完全透明。

美歐疫苗勝利在望，中國的疫苗在哪裡？根據澎湃新聞報道，中國疾病預防控制中心主任高福院士周四齣席一個名為“新冠直擊：認知、防控和預後”的學術會議時稱，“請相信我，中國的疫苗也是非常有效的”。高福轉而質疑輝瑞和莫德納說，如果有了疫苗，那麼中和抗體能不能提供保護？“輝瑞和莫德納的數據能不能證明？”

有分析人士指出，輝瑞與莫德納公司疫苗均已完成三期臨床試驗，實驗結果證明疫苗的保護效力達到95%，高院士卻質疑兩家公司的數據能不能證明中和抗體的保護作用，顯得無的放矢。

高福還在這次會上說，目前全球還沒有疫苗完成第三期臨床試驗，但最近輝瑞和莫德納“稱他們的疫苗非常有效。請相信我，我想要告訴大家，中國的疫苗也是非常有效。”輝瑞與莫德納已完成三期臨床試驗，不知高院士為什麼要說全球還沒有疫苗完成第三期臨床試驗？

根據中國媒體報道，目前中國已有5款疫苗進入第三期臨床試驗階段，高福本人具名參與其中兩款疫苗的研發工作。

11月16日，中國專家鍾南山院士稱：“國外輝瑞疫苗能阻止90%的感染，其實廣東乃至中國對疫苗的研發也在差不多水平，但有了第一階段試驗結果才能公布。”由於他沒有提出任何具體數據，他的“差不多水平”也引起許多疑問。

中國的新冠疫苗研發雖然處於第三階段臨床試驗，尚未證明安全有效，卻已經在本國對很多人接種。自今年7月份起，中國已讓國有企業的上萬名員工、政府官員和公司高管接種國內四款候選疫苗中的三款，這些疫苗仍處於人體試驗的後期。

另外，根據英國廣播公司報道，中國製造商公布的實驗或注射人群規模，其實並不輸於歐美開發的兩款疫苗。但專家對中國品牌未能公布第三期臨床實驗數據表示了質疑。香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授金冬雁表示，中國目前的疫苗研究最需要做的事是加快三期實驗，拿數據說話。這位專家對BBC表示，“沒做完臨床就偷步給人接種疫苗，這是搬起石頭砸自己的腳，自砸招牌。”