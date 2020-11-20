美國環保署長要訪台 北京生氣威脅報復

針對美國環保署長將訪台，中國外交部新聞發言人趙立堅周五表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這些立場是一貫的、明確的。據趙立堅稱，中方將根據形勢發展作出，正當必要反應。

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據路透社今天報道稱，美國環保署長將訪台，中國外交部稱中方堅決反對任何形式的美台官方往來。據中國外交部新聞發言人趙立堅周五表示，“我們敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止與台灣進行任何形式的官方往來接觸，慎重妥善處理涉台問題，以免損害台海和平穩定和中美在有關重要領域的合作。”

該報道稱，台灣行政院長蘇貞昌周五表示，美國環保署長將應台灣外交部長吳釗燮邀請來台，雙方將討論環保議題的國際合作。此是8月間美國衛生部長阿札爾訪台後，四個月內第三位訪台的美國高層官員，而此前兩次均引發中國大陸不滿。