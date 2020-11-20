習近平力求擴大國際朋友圈

全球化遭遇逆流之際，中國正努力擴大“朋友圈”，國家主席習近平近日也在多個國際場合持續釋放中國將進一步開放的信號並呼籲深化國際合作。他在亞太經合組織（APEC）會議發表主旨演講強調，中國不會謀求“脫鉤”或是搞封閉排他的“小圈子”。

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據路透社報道，努力擴大朋友圈，習近平再強調開放合作，指中國不謀“脫鉤”或搞“小圈子”。

習近平周四在APEC工商領導人對話會上表示，中國開放的大門將進一步敞開，同時將更加積極地參與國際分工，更加有效地融入全球產業鏈、供應鏈、價值鏈；並在最後呼籲亞太各國持續推進區域經濟一體化，維護亞太產業鏈、供應鏈安全穩定，大膽推動創新並深挖合作潛力。

據習近平稱，“當今世界，經濟全球化潮流不可逆轉，任何國家都無法關起門來搞建設，中國也早已同世界經濟和國際體系深度融合。我們絕不會走歷史回頭路，不會謀求‘脫鉤’或是搞封閉排他的‘小圈子’，”習近平稱。

他指出，儘管受到疫情衝擊，中國貨物貿易進口規模已基本恢復到去年同期水平，在新發展格局下中國市場潛力將充分激發，將為各國提供更廣闊的市場機會；中國將進一步降低關稅和制度性成本，培育一批進口貿易促進創新示範區，擴大對各國高質量產品和服務進口。

據習近平說，將繼續推動貿易和投資自由化便利化，同更多國家商簽高標準自由貿易協定，積極參與多雙邊區域投資貿易合作機制。完善外商投資准入前國民待遇加負面清單管理制度，有序擴大服務業對外開放。賦予自由貿易試驗區更大改革自主權。

習近平11月初在上海進博會上稱，預計未來10年中國累計商品進口額有望超過22萬億美元。

路透社說，新冠肺炎疫情的全球蔓延，讓全球大變局加速演進。中國正努力通過開放擴大“朋友圈”。

經過長達八年的磋商，包含中國、日本和韓國等15國在內的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）周日在東亞合作領導人系列會議期間正式簽署。這是世界上人口數量最多的自貿區，亦是全球規模最大的自由貿易協定。

與此同時，今年是中國同歐盟建交45周年，中國正努力推動年內達成中歐投資協定談判。

習近平指出，新冠肺炎疫情全球大流行，推動世界百年未有之大變局加速演進。世界經濟深度衰退，全球產業鏈、供應鏈遭受衝擊，治理赤字、信任赤字、發展赤字、和平赤字仍在擴大，經濟全球化遭遇逆流。習近平指出，“凡是願同中國合作的國家、地區、企業，我們都會積極開展合作，”習近平稱，中國將繼續推動高質量共建“一帶一路”，推進同各國、各地區發展戰略和互聯互通規畫對接，加強政策、規則、標準融通。

習近平並對亞太提出了“四個希望”：--希望大家做開放發展的推動者，促進貿易和投資自由化便利化，維護亞太產業鏈、供應鏈安全穩定，推動亞太經濟率先走向復蘇、走向繁榮。

--希望大家做創新增長的探索者，大膽推動組織創新、技術創新、市場創新，使亞太成為科技“沃土”、創新“高地”。

--希望大家做互利共贏的合作者，深挖合作潛力，做大合作蛋糕，造福各國人民。

--希望大家做社會責任的踐行者，積極參與國際抗疫合作，關注和幫扶弱勢群體。

據路透社，APEC現有21個成員，包括澳洲、加拿大、中國、中國香港、日本、韓國、俄羅斯、新加坡、台灣、美國和越南等。