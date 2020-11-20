習近平說中國積極考慮加入CPTPP

據中國官方媒體今天晚上說，中國國家主席習近平今晚在亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議領袖峰會上提出，中方歡迎區域全面經濟夥伴協定（RCEP）完成簽署，將積極考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

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據中央社今天報道說，習近平稱中國將積極考慮加入CPTPP。該報道引據中國官媒新華社公布的習近平致詞全文，習近平於北京時間20日晚間以視訊方式出席APEC領袖會議，並在致詞時提出堅持開放包容、堅持創新成長、堅持互聯互通、堅持合作共贏等4項倡議。他在強調“堅持開放包容”時，作上述表示。

習近平說，亞太地區要繼續推進“區域經濟一體化”，早日建成亞太自由貿易區。中國歡迎區域全面經濟夥伴協定完成簽署，也將積極考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定。習近平並表示，亞太地區要繼續領風氣之先，“堅決維護和平穩定，堅定捍衛多邊主義，堅持構建開放型世界經濟”，毫不動搖支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，促進自由開放貿易和投資，引導經濟全球化朝着更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

據習近平又說，亞太經濟合作“從來不是零和博弈、你輸我贏的政治遊戲，而是相互成就、互利共贏的發展平台”。因此，他認為亞太地區要在協商一致基礎上推進務實合作，妥善處理矛盾和分歧，維護亞太合作正確方向，讓亞太經濟合作組織行穩致遠。

據中央社說，跨太平洋夥伴全面進步協定現有11個會員國，包括加拿大、澳洲和日本等，日本明年將擔任輪值主席國，而中國和英國近期均表示有興趣加入。日本首相菅義偉今天則表示，日本的目標是擴大CPTPP規模。