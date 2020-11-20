逮捕孟晚舟 特魯多說不後悔 邊警稱正確

一名在2018年華為首席財務官孟晚舟被捕之前參與對其進行盤問的加拿大邊境官員庭證稱，孟晚舟有潛逃風險，並且掌握資源，能夠逃離加拿大而不向當局報備。加拿大邊境服務局(CBSA)官員已作證表示，他們有理由拘留並調查孟晚舟，無論有沒有逮捕令。加拿大總理特魯多表示，儘管外交政策受到影響，但他並不後悔逮捕孟晚舟。

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據路透社報道，加拿大邊境官員稱孟晚舟有潛逃風險且有資源逃離該國。g名在2018年華為首席財務官孟晚舟被捕之前參與對其進行盤問的加拿大邊境官員周四在法庭上稱，孟晚舟有潛逃風險，並且掌握資源，能夠逃離加拿大而不向當局報備。

加拿大邊境服務局(CBSA)官員已作證表示，他們有理由拘留並調查孟晚舟，無論有沒有逮捕令。CBSA負責人Sowmith Katragadda周四拿出了根據孟晚舟護照中的蓋章而列出的曾到國名單，包括墨西哥、塞內加爾、哥倫比亞、文萊和阿聯酋。他對法庭表示，對其中一些“來源國”的訪問存在“國家安全風險”，構成了搜查孟晚舟的電子設備的理由。

據CBSA負責人Sowmith Katragadda指出，孟晚舟“有資源，可以離開加拿大而不報檢，”Katragadda說。“孟晚舟是全球最大企業之一的高管。而加拿大是一個有着很多小機場的大國。”

據路透社說，周四加拿大總理特魯多表示，儘管外交政策受到影響，但他並不後悔逮捕孟晚舟。據特魯多說，“我會為加拿大遵守法律而後悔嗎？我會為加拿大遵守與最密切盟友長期以來的引渡條約而後悔嗎？絕對不會，”特魯多周四在亞太經合組織(APEC)召開期間舉行的線上活動中表示。“加拿大是一個法治國家，遵守法律。而不是只在方便或容易的時候才遵守法律。”