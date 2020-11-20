重慶富華典當老闆轉發微信文章涉煽動顛覆等罪遭重判20年

維權網披露，重慶市法院今天以“煽動顛覆國家政權”等罪名，一審宣判企業家李懷慶20年徒刑。2018年1月31日，重慶市警方突然以“涉黑”罪名刑拘李懷慶；重慶市檢察院之後於同年4月將李懷慶罪名更換為涉嫌“煽動顛覆國家政權罪”，指控他於2017年10月至2018年1月期間，7度在微信“以造謠、誹謗等方式煽動顛覆國家政權”，包括轉發“紅四方面軍在四川殺人百萬”文章，屬於違法行為。

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據中央社今天報道稱，微信轉發文章，重慶企業家李懷慶一審重判20年。

該報道引述維權網披露，重慶市法院今天以“煽動顛覆國家政權”等罪名，一審宣判企業家李懷慶20年徒刑。據報導，李懷慶急公好義，長期資助弱勢群體，因在微信轉發敏感文章和錄音而在近3年前被捕。維權網消息說，重慶市第一中級法院上午以“煽動顛覆國家政權罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪”等4項罪名作出上述判決。維權網以“令人震驚”形容李懷慶遭重判。

54歲的李懷慶是重慶市當地人，被捕前為重慶富華典當公司的老闆。

2018年1月31日，重慶市警方突然以“涉黑”罪名刑拘李懷慶；同年2月，他名下公司、妻子包艷以及與此案完全無關的胞姊資產、帳戶（包括現金、房產等，總值人民幣上億元）都被重慶警方以“打黑”名義凍結。重慶市檢察院之後於同年4月將李懷慶罪名更換為涉嫌“煽動顛覆國家政權罪”，指控他於2017年10月至2018年1月期間，7度在微信“以造謠、誹謗等方式煽動顛覆國家政權”，包括轉發“紅四方面軍在四川殺人百萬”文章，以及曾轉發有“道義抗爭”、“暴力革命” 等字眼的錄音，屬於違法行為。

該報道說，在長達近兩年的羈押過程中，李懷慶的委託律師和家屬從未收到任何有關他涉嫌“煽動顛覆國家政權罪”的逮捕通知書或文件說明。

重慶市第一中級法院今年6月8日開庭審理李懷慶涉嫌煽動顛覆國家政權罪一案，但未宣判。他目前羈押於重慶江北區看守所。

據中央社引述維權網說，曾為軍人的李懷慶急公好義，長期關注和資助弱勢群體，多年默默資助大涼山區貧困兒童及家境困難的昔日戰友，積極參與救助塵肺病工友的活動，並為此先後捐資近30萬元，“不計回報”，深受弱勢群體愛戴歡迎。