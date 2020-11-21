上海天津現本土病例 推全面流行病學調查

上海市疫情防控工作領導小組辦公室周五晚間發布信息稱，當天下午，浦東新區衛健委報告兩例疑似新冠肺炎病例，診斷為新冠肺炎確診病例。天津市濱海新區疾控部門昨日通報一名在海得潤滋酒店集中隔離的人員咽拭子樣本新冠病毒核酸檢測陽性，並被診斷為天津市本土第145例新冠肺炎確診病例。上海與天津推動全面開展流行病學調查。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道，上海市疫情防控工作領導小組辦公室周五晚間發布信息稱，當天下午，浦東新區衛健委報告兩例疑似新冠肺炎病例；經市級專家會診，結合臨床、影像學表現和實驗室核酸檢測結果，診斷為新冠肺炎確診病例。兩者系夫妻關係，因先後出現發熱，到醫院發熱門診就醫，即被隔離排查。昨晚21時，經市疾控中心新冠病毒核酸檢測，結果均為陽性。

上海市政府官方微信公眾號並稱，市、區相關部門已組成聯合流調專家隊伍，全面開展流行病學調查，正在追蹤排查相關人員，對相關人員和環境採取相應的防疫措施。後續排查情況和相關人員的檢測結果，將第一時間向社會發布。

據該報道稱，上海浦東新區此前曾於11月9日報告一例新冠肺炎本土確診病例，該病例在浦東機場一貨運站從事搬運工作。

此外，天津市濱海新區疾控部門昨日通報一名在海得潤滋酒店集中隔離的人員咽拭子樣本新冠病毒核酸檢測陽性，並被診斷為天津市本土第145例新冠肺炎確診病例，系東麗鑫彙洋冷庫核酸檢測陽性帶魚暴露人員的密切接觸者。而本月截至目前，天津東疆港區瞰海軒小區已發現8名感染者，包括5例確診病例和3例無癥狀感染者。目前，涉疫小區升為高風險地區，相關醫院和幼兒園等被封控。

據路透社說，國家衛健委昨日通報，11月19日，中國大陸新增新冠肺炎確診病例17例，均為境外輸入病例（福建6例，上海4例，陝西3例，廣東2例，北京1例，四川1例）；新增疑似病例1例，為本土病例（在天津）。