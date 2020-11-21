中國強海軍提速 國產新航母甲板加長 追加數十艘導彈護衛艦計畫

據香港媒體今天報道說，中國第二艘國產航母003的建造進度備受關注，近日衛星圖片顯示，航母長度或達318米，媲美排水量約8噸的美國小鷹號航母。此外，有消息指中國海軍將啟動擱置了2年半的054A型導彈護衛艦追加計畫，其訂單數量不會少於20艘。

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據東網今天報道，003國產航母長達318米，傳再建20艘054A導彈護衛艦。消息說，Google於上周六（14日）更新衛星圖片，顯示003航母仍在上海長興島的江南造船廠組裝，船體尚未合攏。據推測，003航母長度將達318米，超越第一艘國產航母山東艦的305米，接近美國小鷹號航母的325米。

與此同時，中國內地官媒日前一則關於解放軍的報道中，專家發現畫面中滑躍版殲15戰機旁邊，出現疑似是彈射版殲15T戰機，且塗上已服役的灰色塗裝。專家指出，該疑似殲15T戰機的起落架明顯加粗，顯然是在增加起飛時起落架的承受力，且在後輪處有專為彈射裝置設計的彈射牽引桿，以分散起落架所承受的壓力，而且採用的是國產渦扇10發動機，而並非俄制AL-31發動機。

東網說，另外，有軍事愛好者發文指，海軍將追建20艘054A型導彈護衛艦，稱“054B明年啟動；054A後續再上20艘，黃埔12艘，滬東8艘；055現在已知16艘；052D、071、075都會上批量，如075目前總數是8艘；076現在尚未走完程式，後續不詳。”有消息指，其中一艘將命名為“資陽艦”。

該報道稱，054A型導彈護衛艦是中國海軍目前主力護衛艦，是原有054的改良型，排水量達4000噸，最大航速每小時27海里，可搭載紅旗16防空導彈、魚8反潛導彈，以及鷹擊83反艦導彈，具有防空、反艦及反潛能力。據知，截至目前中國海軍已裝備30艘054A型導彈護衞艦，追建後將成為全球第二多的作戰艦艇型號，僅次於美國阿利‧伯克級神盾驅逐艦。