中國疫苗：《刺胳針》或指有效性低副作用多堪憂

英國醫學雜誌《刺胳針》（The Lancet）刊登了中國大陸科興公司研製的新冠滅活疫苗的資料，在一期和二期試驗中，該疫苗在人體血管內產生的抗體水準要低於新冠病毒康復者，而且參與試驗者的不良反應比例高達38%。中國時報引述專家指出，中國大陸疫苗第3期試驗的資料還未提供，但已經有數十萬民眾與外國人使用，其風險令人擔憂。

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據中國時報今天報道說，《刺胳針》指中國新冠疫苗試驗資料堪憂，有效性低副作用多。該報道稱，《美國之音》引述《刺胳針》研究報告說，如果進行比較，美國製藥公司Moderna和輝瑞的疫苗產生的抗體水準，與新冠病毒康復者的抗體水準相當，甚至是更高，但大陸科興疫苗相對低於康復者的抗體准准。在有效性方面，Moderna和輝瑞疫苗都達到了95%左右，但報告未提及科興疫苗的有效性具體資料。不過，大陸知名的傳染病學家鍾南山曾表示，Moderna與輝瑞疫苗有效性都高於9成，大陸的疫苗也差不多是這個數字。

據該報道，在不良反應部份，牛津大學學者傅立門表示，中國大陸科興公司疫苗剛剛發布了2期試驗的資料，看起來不太好，在人體內產生的抗體水準低於Moderna和輝瑞的疫苗，而且副作用較大，比如疼痛、噁心等嚴重的反應。從初期資料來看，743名參與者出現不良反應比例在有的試驗組高達38%。因此如果有選擇餘地，會比較傾向建議使用獲得發達國家監管機構批準的西方疫苗。

報道說，輪狀病毒疫苗的共同發明人、費城兒童醫院疫苗教育中心主任保羅．奧菲特(Dr. Paul Offit)質疑中國大陸遲遲未提供有效性和安全性的具體資料，“輝瑞和Moderna都提供了資料，中國沒有理由不給，他們本來走在我們前面。之前別人問我首個商業疫苗會是哪個，我說應該是中國的滅活疫苗，但是我們到現在還沒看到3期試驗的資料。”

目前大陸已有4種疫苗進入臨床3期，其中3種疫苗都屬於傳統的滅活疫苗，包括上述的科興公司的疫苗，而Moderna和輝瑞的疫苗都是“信使核糖核酸”即mRNA疫苗。相對於滅活疫苗，mRNA疫苗生產成本較低，能夠迅速和大量生產；在有效性方面，mRNA疫苗能夠在一定程度上應對病毒變異，注射之後的免疫期更長。但是滅活疫苗也有自身的優勢，比如對儲藏和運輸的溫度要求不高，2-8攝氏度可保存1-3年。在風險方面，滅活疫苗已經存在了數十年，技術成熟。mRNA疫苗則是人類歷史上的第一次，可能存在一些未知的風險。

據戰略與國際研究中心全球衛生政策中心主任斯蒂芬．莫里森（Dr. Stephen Morrison）指出，大陸疫苗的問題不在於類型，而在於缺乏資料的透明度，以大陸政府抄近道的做法。大陸目前有兩款新冠滅活疫苗還沒有完成臨床3期試驗，但已經展開了大規模接種，總數可能已高達數十萬人次，從來沒有國家敢這麼做。

據該報道，此外，大陸在2004年到2018年間也曾有過將近10起疫苗醜聞，包括著名的長春長生生物公司案件。這次進入疫苗3期試驗的製藥公司中，武漢生物製品研究所，以及前述的科興公司，也都曾涉及過疫苗醜聞。據莫里森說，很多低收入國家使用大陸的疫苗，在外交、聲望、疫情恢復、還有影響力的競爭上，大陸走在美國前面，但是這場競賽還沒結束。現在還不知道大陸的疫苗是不是安全有效的，如果不是，又已經給大量本國公民和其他國家民眾接種，那就會變成很大的麻煩，希望這不會發生。