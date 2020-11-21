反腐風暴 交行馬驍被“雙開”

中共中央紀委國家監委網站20日深夜披露，交通銀行河北省分行前副行長馬驍被雙開（開除黨籍、開除公職），他遭指控“靠銀行吃銀行”，違規經商。據統計，今年內已有超過50名銀行高階主管被查，銀行業反腐風暴仍在擴大。

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調查指出，馬驍刻意規避組織監督，違反中央八項規定精神，無償借用授信客戶房產；公私不分、濫權妄為，靠銀行吃銀行，違規經商辦企業並透過與自身單位推展業務謀取利益，違規向自身單位出租房產謀利，接受貸款客戶旅遊安排，且搞權錢交易，在信貸審批等方面利用職務便利為他人謀利並收受巨額財物。

《北京商報》報導，反腐風暴正在席捲金融行業，據初步統計，今年以來已有超過50名銀行系統高管被查。“落馬”的高管中，包括國有大行、股份制銀行、城商行、農商行、農信社。

光是11月，就有安徽農村信用社聯合社前理事長陳鵬被“雙開”。

中國農業銀行武漢洪山支行前行長吳宏偉、湖北銀行副行長文耀清、浦發銀行前副行長穆矢等人被披露涉嫌嚴重違紀違法，目前都在接受調查。

此外，備受關注的恆豐銀行前董事長蔡國華貪污案11月6日也一審宣判。蔡國華涉嫌濫用職權、貪污、挪用公款、受賄、違法發放貸款罪，數罪併罰被判死刑，緩期二年執行。

蘇寧金融研究院研究員陶金錶示，今年以來，人行、銀保監會對利用職權牟利、貪污等腐敗行為，以及近親繁殖、違規提拔等人事腐敗現象，還有內外勾結等詐騙行為進行集中整治，大量腐敗人員被調查和處罰。以第3季為例，與2019年同期對比，罰單數量、處罰金額以及處罰人數均大幅增加。

陶金認為，由於銀行業包含特有的潛在系統性風險，而腐敗問題又涉及資金違規運用，也會損害銀行的風控，銀行業的反腐問題很可能比其他行業來得更關鍵，後續需要進一步加強對這些違規行為的懲處力度，強化正負激勵機制。