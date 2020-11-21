特朗普政府屆滿前再添制裁 加4家涉軍中國公司入名單

特朗普政府準備認定另外四家中國公司為受中國軍方支持的公司，以限制美國投資者對它們進行投資，特朗普政府試圖在所剩不多的日子裡強化其鷹派中國立場。這將使受影響的中國企業數量增至35家，其中包括像海康威視、中國電信和中國移動等巨頭公司。

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據路透社引述消息人士報道，特朗普政府將在國防部黑名單中再添四家中國公司。據消息人士稱，華盛頓準備認定另外四家中國公司為受中國軍方支持的公司，以限制美國投資者對它們進行投資，特朗普政府試圖在所剩不多的日子裡強化其鷹派中國立場。

一名美國官員和一位不願透露姓名的知情人士說，美國國防部可能最早於周五公布這些名單，但也可能會在下周公布。

該報道稱，白宮沒有立即回應記者的置評請求。

路透社稍早報道說，特朗普於上周四簽署的一項行政命令，他試圖限制美國投資者投資31家被五角大樓列為中國軍方“擁有或控制”的中國公司。

但專家表示，特朗普總統禁止美國人投資華盛頓認定的與中國軍方有關聯的中國公司的指令不太可能對這些公司造成嚴重打擊，因為該指令所涉範圍有限，即將上任的拜登政府的立場存在不確定性，以及美國基金所持這些公司的股份已經很少。