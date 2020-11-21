特朗普政府邀請西藏流亡政府領導人訪問白宮

西藏流亡政府領導人洛桑森格（Lobsang Sangay）透露，美國白宮邀請他去會見新任命的美國西藏問題特別協調員、美國國務院民主、人權暨勞工局助卿德斯特羅（Robert Destro）。路透社說，這將是西藏流亡政府領導人60年來首次訪問美國白宮，

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據聯合早報今天引述消息報道說，西藏流亡政府領導人60年來首次受邀訪白宮。消息說，西藏流亡政府領導人60年來首次訪問美國白宮，此舉可能進一步激怒北京，北京指責美國試圖破壞該地區的穩定。

該報道根據路透社消息，西藏流亡政府領導人洛桑森格（Lobsang Sangay）在昨天的一份新聞稿上透露，美國白宮邀請他去會見新任命的美國西藏問題特別協調員、美國國務院民主、人權暨勞工局助卿德斯特羅（Robert Destro）。

美國國務卿蓬佩奧7月曾指責北京侵犯西藏人權，並說華盛頓支持該地區“有意義的自治”。蓬佩奧是在上月發表聲明說，德斯特羅“將牽頭美國在促進中華人民共和國與達賴喇嘛或其代表進行對話；保護藏人獨特的宗教、文化和語言特徵；以及促進他們的人權獲得尊重等方面的工作”。

該報道說，北京官員反指美國利用西藏試圖在中國推行“分裂主義”，並拒絕與德斯特羅接觸。中國外交部對此批評美國設立“西藏事務特別協調員”職務是出於政治操弄，旨在干涉中國內政，破壞西藏發展穩定，並指責洛桑森格是“反華分裂分子”，並譴責其與德斯特羅的會見。

報道稱，這一任命正值貿易戰、台海危機、人權、南中國海和冠狀病毒等一系列問題把中美關係降至冰點之際，外界當時預料會激怒中國。