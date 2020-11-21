紐時：港大專家閆麗夢被郭文貴班農利用散播不利中共訊息

紐約時報罕有地介入涉及美國華人圈子的“陰謀論”，直指香港大學醫學院前研究員閆麗夢秘密離港後，在美國積極發聲，指控中國蓄意製造和散播新冠病毒，是受到流亡美國的中國富商郭文貴和特朗普前顧問班農兩人的擺布，鼓吹武漢肺炎的陰謀論。紐約時報其中一個“證據”是曾經用手提電話接觸到閆麗夢的母親，但對方表示從未一如女兒所說的遭到大陸公安逮捕，反指女兒在美國被利用。

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報道指閆麗夢今年初仍任職港大時，開始懷疑中國出現武漢肺炎個案，是人為造成，當局正在蓄意隱瞞，並接觸她最喜歡的YouTube評論節目主持人路德，向對方“爆料”。路德其後於1月19日的節目中，不具名引述一名“全球最頂尖的新冠狀病毒專家”，指中國政府有所隱瞞。報道相信路德引述的專家就是閆麗夢，質疑其講法誇大了閆麗夢的資歷。

報道指路德原名王定剛，原本在中國經商，幾年前來美定居，並開始在YouTube成立“路德社”頻道，積極批評中共，內容充滿陰謀論，半真半假，而郭文貴則是他的主要贊助人（primary patron）。郭文貴則和班農關係非淺。

路德該集“爆料”節目出街後，中國疫情急促惡化，武漢亦在1月23日封城，事件吸引到斑農注意。斑農其後在別人提供翻譯下，看了該集節目；幾個月後，路德要求閆麗夢潛逃美國，否則留在香港會有危險，並稱郭文貴會為她提供頭等機票。最終閆麗夢4月28日靜靜地離開香港，前往美國。

報道述引閆麗夢一名好友、巴黎巴士德研究院（Pasteur Institute）免疫學退休教授卡維農（Jean-Marc Cavaillon）表示，閆麗夢離港後，其家人和朋友都對她突然失蹤，覺得很驚慌，並在香港報警。閆麗夢離港兩星期後才報平安，報道取得的WeChat短訊記錄顯示，閆麗夢當時表示自己身處紐約，非常安全和放鬆，並有“最好的保鑣和律師”，“我現在做的事將會幫助全世界控制疫情。”

報道指閆麗夢抵達美國後，郭文貴和斑農把她安置在紐約巿一間“安全屋”內，並為她請來傳訊教練，教她應對傳媒提問，又要求她提交多份論文，把她包裝成“吹哨者”，再安排她接受傳媒訪問。到7月10日，閆麗夢首次亮相霍士新聞頻道，除了交代自己赴美的經過，亦指控香港大學有份協助隱瞞疫情，但沒有提及自己與郭文貴、斑農的關係。

被視為美國左派傳媒代表的紐約時報同時指出，閆麗夢其後旋風式接受多個右翼傳媒訪問，除了指控中國隱瞞疫情真相，亦會配給保守派觀點發言，例如自稱有服食羥氯喹（hydroxychloroquine）預防染疫；世衛配合中國掩飾真相等。郭文貴之後會把這些訪問翻譯成中文，再放上多個社交平台作廣傳。

今年9月初，閆麗夢透過匿名的中間人，與喬治城大學（Georgetown University）的傳染病專家盧西（Daniel Lucey）會面四小時。盧西過去曾經提出新冠狀病毒可能在實驗室製造出來，而閆麗夢則對他講述自己的研究，希望獲得對方支持。盧西向紐約時報表示，認為閆麗夢是真心相信病毒被中國當成武器，但未能加以解釋，亦沒有提出確鑿證據。

在會面幾日後，閆麗夢在網上公布了26頁論文，指控新冠病毒是人工在實驗室製造出來。論文在郭文貴旗下兩個非牟利機構資助下完成，沒有刊登在學術期刊內，沒有經過學界審核；三名作者中，除了閆麗夢，另外兩人都用化名。目前科學界普遍相信新冠病毒來自蝙蝠，沒有證據顯示病毒屬人工製造。

雖然科學界很快把有關論文定性為基於猜測的偽科學，但霍士新聞名主播卡爾森（Tucker Carlson）9月15日依然邀請閆麗夢出席節目，把論文內容發揚光大。即使訪問影片被Facebook等社交娸體標籤為假消息，仍錄得最少880萬人次觀看，進入主流。在訪問後數星期，卡爾森才澄清自己不認同閆麗夢的講法。

卡爾森上月中再訪問閆麗夢，閆麗夢透露中國當局四度拘捕她的63歲母親，把她扣押在北京，要求她在美國噤聲。紐約時報透過手提電話號碼，同月接觸到閆媽媽，她表示自己從未被捕，反指過去多個月來，郭文貴和路德都阻止她聯絡女兒，她擔心女兒被新夥伴利用。閆媽媽要求不要公開她的全名。

閆麗夢、路德、霍士新聞拒絕回覆紐約時報查詢，其中路德反指紐約時報“以假新聞聞名”。斑農回應表示，他並不認同閆麗夢指控中國蓄意製造和散播病毒的講法，但認為應該讓她發聲，就新冠狀病毒的起源製造辯論。郭文貴透過師發表聲明，表示他只是鼓勵閆麗夢站出來“反對中共黑手黨”，告訴世界有關新冠狀病毒的真相。