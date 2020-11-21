耿瀟男案：見律師遭拒 許章潤連帶被警告

曾經公開聲援清華大學前教授許章潤的北京文化界人士耿瀟男，9月9日被以涉嫌“非法經營罪”刑拘，一個月後被批捕。耿瀟男的辯護律師尚寶軍近期多次申請會見當事人，但沒有成功。而耿案涉案圖書，則由八千冊增至二十萬冊。另外，許章潤為耿瀟男發聲而被警告。

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據自由亞洲報道，北京文化及出版界人士耿瀟男，10月中旬被海淀區檢察院以涉嫌“非法經營罪”批捕。其委託的辯護律師尚寶軍自10月29日之後，多次申請會見當事人耿瀟男，但不成功。耿瀟男的友人，清華大學教授郭於華本周五（20日）對自由亞洲電台說：“她在10月14日被檢察院正式批捕了，那一天正好是律師會見她。最近兩次，律師要求會見，但都沒有見到當事人。兩個律師拚命搶號，前兩周搶到以後，律師已經去了看守所要求會見，結果又用提審的名義，沒見到，後來他們又抽中是上周，那一天屈振紅律師有事，尚寶軍律師去會見，然後說必須屈振紅來才能見。”

該報道說，耿瀟男在北京經營出版物。北京市公安局海淀分局經偵支隊警察指其公司所經營的印刷、銷售出版物涉嫌“非法經營”，當時官方認定涉案書籍達八千冊，涉案金額為16萬元人民幣，但是不久前，公安將原來的八千冊書籍提升至二十萬冊，涉案金額也相應提升至數百萬元。

據北京出版界人士王先生對該台說，尚寶軍律師最近一次會見當事人耿瀟男，是在三周前（10月29日），據說當時耿瀟男的精神狀態並不好：“她的案子從原來的涉案證據增加很多，原來幾千冊增加到現在20萬冊，非常大的數字，案子演變得嚴重。”

據自由亞洲，9月9日，耿瀟男和丈夫秦真被警方帶走。警方指耿瀟男最近十年，在印刷、銷售及出版書籍方面，沒有合法手續，涉嫌違法。這些書籍包括烹飪、營養及養生方面。外界認為，當局抓捕耿瀟男，與她近年積極參與社會公共活動有關。例如在今年7月6日，清華大學前教授許章潤被警察帶走，耿瀟男率先在海外社交平台發布相關消息，為許章潤鳴不平。中共中央黨校前教授蔡霞則在推特留言，表示多年來，耿瀟男還幫助了包括鮑彤、姚監復等異議人士。

該報道說，處於被限制自由狀態的清華大學前教授許章潤，不久前發公開信，要求釋放耿瀟男，得到了美國、日本、法國及加拿大等海內外各界三百多人聯署響應。耿瀟男被捕至今，許章潤已被警方訓誡4次，而最近的一次是在兩周前，當局要求他停止為耿瀟男發聲。據郭於華對自由亞洲說，許章潤現在不能離開北京，行動受到限制：“不能離開北京，不能出境、不能接受外媒採訪，也不能接受捐助。”

據該報道稱，現年46歲的耿瀟男畢業於中央戲劇學院，是中國出版人、電影人，歷任中國天畫畫天影業的首席執行長（CEO）、瑞雅書業總編輯，現任傳奇天輝影視文化（北京）有限公司董事長，可謂多才多藝。