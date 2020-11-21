與台灣第57屆金馬獎頒獎同日 杭州辦台灣電影節放映22分鐘喊卡成黑屏

台灣第57屆金馬獎頒獎禮今晚舉行，浙江杭州碰巧舉行“台灣電影大師展”，今（21日）卻傳出遭舉報，開場22分鐘被中止放映，令影迷鼓譟。據現場觀眾描述，當時正播映台灣導演蔡明亮的《青少年哪吒》，據蘋果日報說，“車還沒到西門町，螢幕就滅了”。就杭州舉辦台灣電影節，官方稱“本次活動為學術交流，所有影片均已獲得官方授權。”

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據蘋果日報今天報道說，杭州辦台灣影展遭舉報，開場22分鐘停播，網民斥：官方授權都腰斬。消息說，浙江杭州今日舉行“台灣電影大師展”，未料遭現場舉報，開場22分鐘即被中止放映，令影迷鼓譟。

據該報道說，中國內地網民“黑光乍泄”今日中午12時20分在微博發帖寫道：“繼北京《安穩覺》放映被舉報後，剛剛杭州的台灣電影大師展放映20分鐘後也黑屏，原因是被人舉報，且整個台灣影展可能都被取消。這場展放映的是侯孝賢、楊德昌、蔡明亮、王童、李安的十幾部名作。”

今次傳出台灣電影大師展遭舉報後，不少人好奇是什麼原因，也有人懷疑該活動是否未報請當地政府審查批准，若未報批而遭舉報並無爭議。不過，網民貼出台灣電影大師展“觀影須知”，內容提到影展獲官方授權但仍遭腰斬：“1. 本次活動為學術交流，所有影片均已獲得官方授權；2. 影片可能分布在不同cinema（戲院），但均為支持DCP（數碼電影製作）放映的杜景聲大廳&巨幕廳；3. 電影放映前48小時短信通知放映地點。”

該報道說，有網民指：“後排有一個上海來的大媽，因為女兒喜歡看電影，但是需要坐輪椅，所以就專程帶着她在周末過來看，買了兩套票，一共七場。所以希望那個舉報的朋友看到這一幕之後可以羞愧至死。”

杭州這場名為“漂洋過海”的台灣影展，放映片單開出侯孝賢執導的《兒子的大玩偶》、《童年往事》、《戀戀風塵》；楊德昌執導的《請假裝你會捨不得我》、（原名恐怖分子）；蔡明亮執導的《青少年哪吒》、《愛情萬歲》、《河流》；王童執導的《無言的山丘》、《稻草人》、《香蕉天堂》、《紅柿子》；李安執導的《推手》、《喜宴》和《飲食男女》，被形容為“每一部都值得飛一趟杭州”、“今生必看大銀幕的台灣電影片單一下就實現了一半”。

據蘋果日報，就舉報之說，內地網民講乜：

Simon-Says：這個事情的核心不是舉報者吧？而是一舉報就受理，就停止放映，這才是可怕的地方。想想你平時對別人，對官家不滿的時候舉報有用嗎？

男孩-WWK：最關鍵的難道不是？允許他們舉報成功背後的它們。

WhereIsMyHennessy：這麼大一個強國，成天怕這個怕那個，草木皆兵，對自己有點自信可以嗎？

槑b喺靚仔喔：我要吐了！這都什麼爛行為……