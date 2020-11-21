鍾睒睒取代馬雲成為中國首富

阿里巴巴創辦人馬雲10月底在上海一場公開演講惹惱北京當權者，不僅讓旗下螞蟻集團陸港兩地上市案被喊停，受阿里巴巴股價大跌影響，馬雲近日更痛失中國首富寶座，被中國知名瓶裝水品牌“農夫山泉”創辦人鍾睒睒所取代。

廣告 繼續瀏覽後續

中國證券時報網報導，根據福布斯（Forbes）即時富豪榜顯示，鍾睒睒個人財產17日凈增80億美元，身價達到644億美元，已超過馬雲、馬化騰成為中國新首富，並在全球富豪榜排名第17名。鍾睒睒目前為農夫山泉董事長兼總經理。

在香港上市的農夫山泉近期股價不斷走高，17日收盤報港幣44.2港元，總市值超港幣4,971億元。

證券時報網表示，鍾睒睒16日的身家已經和馬雲並駕齊驅，隨着17日農夫山泉股價再度大漲，兩人財富拉開了距離，鍾睒睒領先馬雲36億美元，成為新首富。

19日早盤，農夫山泉股價又上漲2.39％，站上港幣45元大關。阿里巴巴18日在美股收盤則是小跌0.38%，19日早盤在港股下跌1.12%。

靠着賣礦泉水起家的農夫山泉，2019年營收達人民幣240.21億元，毛利率高達60.2%。根據11月5日公布的2020年福布斯中國富豪榜，鍾睒睒以人民幣3,596.5億元的身價位居中國富豪榜的第三名，馬雲連續三年位居榜首，財富達4,377.2億元；騰訊董事局主席馬化騰則以3,683.2億元居次。

中國兩大網路科技富豪的身價，如今都已輸給賣水的鐘睒睒。證券時報網指出，比起馬雲、馬化騰，鍾睒睒過去的名氣不大，很多人甚至不會讀他的名字。

報導稱，在喜好張揚的浙商群體中，鍾睒睒似乎是個另類，他不喜歡拋頭露面，更不愛和政商人士聚會吃飯，也很少公開演講或受訪，經常是獨來獨往，甚至連9月8日公司在香港上市時都未現身，他也因此被中國商界稱為“獨狼”。