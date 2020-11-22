疫情下中國高端人口推動高端消費升漲

根據今天發布的胡潤研究院一項統計數據顯示，中國高凈值人群消費價格總水平比去年上漲3.4%，而中國官方9月CPI則上漲了1.7%。據該統計報告，中國經濟內循環帶來消費高潮，高檔煙酒茶價格今年上升8.7%，比起2%漲幅多，主要是由茅台漲價所致，一瓶500毫升的飛天茅台價格比去年上漲了86.8%。

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據聯合早報今天引述消息報道說，黃金機票在疫情下漲價，中國高凈值人群消費額升3.4%。消息說，最新數據顯示，在冠病疫情的背景下，中國高凈值人群消費額受到國際機票和黃金價格大漲的影響而增加，增幅為今年9月居民消費價格（CPI）同比漲幅的兩倍。

胡潤研究院今天（22日）在官網發布的數據顯示，中國高凈值人群消費價格總水平比去年上漲3.4%，而中國官方9月CPI則上漲了1.7%。

胡潤研究院在《2020中國高凈值人群品質生活報告》中指出，國際機票價格疫情背景下猛漲，上海往返巴黎的法國航空頭等艙機票價格就漲了一倍，達到一張19萬元人民幣。冠病疫情導致民眾出行受限，飛行需求也隨之大跌，多家航空公司在這個情況下減少航班次數。胡潤報告提到，疫情期限航卻產生一票難求的情況，中國境外疫情暴發後，多家航司宣布暫時停飛直飛航線，返華機票價格在此背景下猛漲。包機業務則表現亮眼，上海往返三亞八人包機價格增加20%，上海往返洛杉磯15人包機價格較去年也上漲17%。

據該報道說，受疫情後避險情緒影響，黃金價格的漲幅高達47.8%，達到每公斤42萬元。報告也提到，中國經濟內循環帶來消費高潮，高檔煙酒茶價格今年上升8.7%，比起2%漲幅多，主要是由茅台漲價所致，一瓶500毫升的飛天茅台價格比去年上漲了86.8%。