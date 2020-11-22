香港支聯會稱明年續辦六四晚會

“港區國安法”罩頂下，儘管日前遭點名是政治顛覆性組織，香港支聯會主席李卓人今天強調，支聯會堅持“五大綱領”，明年將繼續舉辦持續30年的“六四”紀念活動，並已預訂維園場地。

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據中央社今天引述消息報道，被指政治顛覆性組織，支聯會指明年續辦六四晚會。該報道綜合香港電台、香港01消息，香港市民支援愛國民主運動聯合會22日在銅鑼灣舉辦寄聖誕卡活動，設攤位邀請市民寫愛心聖誕卡寄給大陸維權人士，以及早前因偷渡被捕的12名港人。李卓人在活動接受媒體採訪時，作以上表示。

針對全國港澳研究會理事田飛龍日前點名支聯會屬政治顛覆性組織，是以香港為基地，勾結外部勢力的顏色革命組織，涉違反港區國安法和香港法例，李卓人強調，支聯會堅持“五大綱領”，堅持爭取民主無罪，絕不會放棄或退縮。李卓人說，支聯會30年來所做的工作，一直以和平方法推行，從來沒有問題，假如現在變得有問題，“不是支聯會改變，而是香港改變”。明年6月4日將繼續舉辦集會，並已預訂維園場地，不會因為港區國安法的實施而改變支聯會的工作方向。針對田飛龍指控支聯會籌辦網上“六四記憶人權博物館”是想搶奪歷史話語權，李卓人則強調，支聯會要“以真相對抗謊言”。

據中央社說，1989年因支持六四民運而成立的支聯會，其“五大綱領”是：釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國。每年6月4日，支聯會都會在港島維多利亞公園舉辦六四燭光紀念晚會，但今年港府以正在實施防疫限聚令為由，禁止舉行。不過李卓人與壹傳媒創辦人黎智英等多名民主派人士因為在6月4日當晚依舊舉辦活動，事後被控非法集結罪。