中國官方宣布：中國全面脫貧邁進小康了

貴州省政府今天宣布轄內的9個國家級貧困縣正式脫貧，成為中國最後一個完成全面脫貧的省區。這也代表中國如期在2020年結束前，完成官方定義的“全面脫貧邁入小康社會”目標。

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據中央社今天報道稱，貴州最後9縣脫貧，中國完成官方定義的全面脫貧。該報道引述中國官方消息，貴州省政府下午舉行記者會，宣布紫雲、納雍、威寧、赫章、沿河、榕江、從江、晴隆、望謨等9個國家級貧困縣，正式退出貧困縣序列，標誌着貴州66個國家級貧困縣全部實現“脫貧摘帽”。同一時間，官媒央視新聞隨即宣布，因為貴州這9個縣的脫貧，使全中國832個國家級貧困縣“全部脫貧摘帽”。這832個國家級貧困縣，分布在中國31個省級行政區的22個之內。

這22個省級行政區當中，西藏首先在2019年12月宣布全面脫貧；今年2月，重慶、黑龍江、陝西、河南、海南、河北宣布脫貧；3月，湖南、內蒙古、山西脫貧；4月，吉林、青海、江西、安徽脫貧；9月湖北宣布脫貧；11月，新疆、雲南、寧夏、四川、廣西、甘肅以及今天的貴州先後宣布脫貧。

據中國官方媒體說，“脫貧攻堅”是中共總書記習近平對全黨訂下的重大政治任務，要求在2020年“所有貧困地區、貧困人口實現脫貧，貧困縣全部摘帽，一道邁入‘全面小康社會’。”為此，中共全黨動員全國資源，展開各種形式的扶貧工作。

中央社說，鑒於以往扶貧過程產生的定向扶貧，難以根絕貧困，習近平推動的脫貧多數仰仗貧困區各自發展特色產業，以相對穩定的收入替代。但在武漢肺炎疫情肆虐下，不少產業停擺，導致這些初見雛型的鄉村特色產業面臨營收中斷的窘境。如何防止脫貧人口返貧，成為外界關注的焦點。