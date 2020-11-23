應對人口老齡化，中國擬推新措施提高出生率

為應對日益嚴峻的人口老齡化問題，中國預計將採取新的鼓勵生育政策以提高連續下降的人口出生率，相關內容已納入日前提出的“十四五年規畫”。

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中國媒體援引專家指，面對人口出生率持續下降的趨勢，中國政府計畫提供更多的資金補助，以鼓勵育齡夫妻生育更多的孩子。

據《中國日報》援引中國人口學會副會長原新表示，“更具包容性的人口政策將是一個能提高生育能力、提高勞動力質量和優化人口結構的政策”

路透社相關報道說，中國於2016年廢除了獨生子女政策，全面放開一對夫妻可以生育兩個孩子。但這一政策沒有導致出生率的上升，由於養育孩子費用過高，許多家庭養育一個孩子都面臨不少壓力，更無法面對二孩或更多的孩子在健康教育等方面的需求。

據報道，中國人口出生率自2016年有小幅回升後，至2019年連續三年下降，2019年，中國全年出生人口1465萬人，出生率為10.48‰，是1949年以來的最低值。

中國社科院副院長蔡昉表示，該數值不僅顯著低於全球平均的2.41‰，也低於中高收入國家平均的1.9‰，更低於高收入國家平均的1.60‰。

而與此同時中國人口老齡化步伐加快，至2019年底，中國60歲及以上人口2.54億，約佔總人口的18％。據人口測算預期2025年該數值將達到3億， 2035年將達到4億，深度老齡化必將對中國社會養老及醫療體系帶來巨大壓力。