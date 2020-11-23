港府發放現金 鼓勵市民檢測武漢肺炎病毒 發表時間： 23/11/2020 - 22:22 Dans le quartier commerçant de Causeway Bay à Hongkong, le 1er mai © DALE DE LA REY / AFP 作者： 法廣 3 分鐘 香港當局為了鼓勵更多人主動檢測新冠病毒，11月23日宣布向每名接受病毒檢測並確診的病人發放港幣5000元津貼。 廣告 繼續瀏覽後續 勞工及福利局局長羅致光傍晚公布了這項新措施，強調不是“獎勵”市民染疫，而是在當前沒有強制檢疫的政策下，希望藉此鼓勵更多市民自願檢測病毒。 羅致光表示，資助對象是那些確診染疫並住院後生活出現困難的市民，他們需要作出聲明後才能獲得資助。當被問到這項政策是否鼓勵市民染疫或鼓勵詐騙，羅致光說，相信較富裕的確診者不會為了這些錢而向政府申領，這項措施的對象是那些憂慮染疫後無法工作的市民。這項措施自27日起接受申請，可追溯至22日的確診者。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 新冠病毒