烏鎮世界互聯網大會今開幕 習近平促網絡安全

中國發起的世界互聯網大會今天在浙江烏鎮開幕。與以往6屆不同，中國官方今年取消舉辦第7屆世界互聯網大會，改為以世界互聯網大會組委會名義舉辦“世界互聯網大會─互聯網發展論壇”，規模縮小許多，以線上和線下結合的方式，舉辦一場主論壇與5場分論壇，主題為“數字（數位）賦能 共創未來—攜手構建網絡空間命運共同體”。習近平今寄賀信再提網絡安全。

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據中央社今天引述中國官方消息報道說，世界互聯網大會開幕，習近平賀信再提網絡安全。

疫情之下，中國發起的世界互聯網大會今天在浙江烏鎮開幕。中國國家主席習近平以賀信重申：中國願和其他各國一起“打造網絡安全新格局，構建網絡空間命運共同體”。該報道引述中國央視新聞，習近平在賀信中先強調網絡對促進各國經濟復蘇、保障社會運行、推動國際抗疫合作發揮了重要作用。據習近平表示，中國願和世界各國一道，把握資訊革命歷史機遇，培育創新發展新動能，開創數字合作新局面，打造網絡安全新格局，構建網絡空間命運共同體。

據中央社說，外界經常批評，中國對互聯網設置防火牆，民眾想要看國外網站往往必須“翻牆”，沒有網絡自由卻高調主辦世界互聯網大會。不過，對中國方面來說，“網絡安全與治理”才是這個大會的重點議題，從第一屆貫穿至今。與以往6屆不同，中國官方今年取消舉辦第7屆世界互聯網大會，改為以世界互聯網大會組委會名義舉辦“世界互聯網大會─互聯網發展論壇”，規模縮小許多，以線上和線下結合的方式，舉辦一場主論壇與5場分論壇，主題為“數字（數位）賦能 共創未來—攜手構建網絡空間命運共同體”。