病毒疫情武漢死4000美國死22萬 官方專家指中國把美國逼得活不下去了

中國武統派學者李毅近來宣稱，中國有4000人死於武漢新冠肺炎，相比於美國死了22萬人，差不多等同於“零死亡”，他更妄稱，“不是美國在整中國，是我們把美國逼得活不下去了”。相關影片在網絡上廣傳後，引起熱烈議論。網民揭露李毅拿持美國綠卡。

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據自由時報今天報道說，中國統計4000病故，武統派學者李毅大笑：等於沒人死。消息說，主張武統台灣的中國學者李毅宣稱，中國官方統計有4000人死於新冠肺炎，相比於美國死了22萬人，差不多等同於“零死亡”。

據該報道稱，李毅上月16日在“2020年第四季度‘對話深圳灣’博士交流會”上發言，“新冠這個東西是最不利於歐美的，最有利於朝鮮和中國的，所以咱還死了4千人，是吧？但是你死4000人和美國死22萬人比，你等於一個人都沒死嘛！咱們等於差不多也是接近零感染，接近零死亡”，據該報道，李毅放聲大笑完又繼續說，“14億人死了4000人，這根本就等於沒人得病，沒人死嘛！”

據李毅更笑喊，“那美國，大家都在吃喝玩樂，你只管死人，我們照樣吃喝玩樂。這中國你看，全球經濟，中國現在一枝獨秀，中國超過美國的時間提前了，2027年沒問題，美國活不成了。”據李毅繼續說，“14億中國人幾乎都認識不到這一點，不是美國在整中國，是我們把美國逼得活不下去了。”

據自由時報，李毅影片一出，中國網民紛紛痛斥，“死了4000人都不是人嗎？在高興什麼？什麼心態啊？”、“死了4000人在他們眼裡等於零，顯示出他們對老百姓疾苦的輕蔑、無視”、“人民的性命被他說成一毛錢也不值”、“潛台詞：蟻民不算死人只是損失”、“沒人性的畜牲”。

自由時報說，網民更痛斥，“既然是中國把美國逼得活不下去了，那麼李毅為什麼還是將綠卡握得緊緊的，不放棄美國籍綠卡回中國呢？”、“牆國不都是這個心態嗎？我過得很苦，但別人比我還要苦，我就幸福了、不苦了”、“翻成英文讓美國人認識認識什麼是五毛文化”、“人類的恥辱，他們若強大是人類社會的災難”。