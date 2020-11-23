經濟形勢 李克強要求地方官員講真話

據中國官方消息，中國國務院總理李克強20日主持召開一場經濟形勢視訊座談會，開場就提出3個問題，要求與會的地方政府負責人暢所欲言。他說，“你們講真話，我們才能出實策”。

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據中央社今天報道稱，李克強召開經濟形勢座談，要求地方首長講真話。消息說，據中國政府網23日發布，李克強一開場先問了3個問題：第一，本地區今年以來經濟運行總體情況；第二，如何考慮本地區下一步經濟工作；第三，對國家宏觀政策有什麼具體建議？希望大家就以上3個問題“暢所欲言”，談各自的看法。據發布稱，透過視訊，黑龍江省、山東省、湖南省、廣東省、雲南省政府負責同志都“拋開手中稿件”，圍繞上述3個問題，談了對本地區今年經濟總體情況和下一步經濟走勢的分析判斷，並對國家政策等提出了建議。

李克強聽完發言後說，感覺到大家對今年以來經濟運行情況的分析是“實事求是”的，考慮下一步工作能兼顧多方面因素，從實際出發，提建議都“直言不諱”。李克強說：“這將為我們研究考慮做好下一步經濟工作提供重要依據。你們講真話，我們才能出實策。”

中國政府網並未發布地方政府負責人“講真話”的內容，但宣稱他們普遍反映，“國家今年宏觀政策和助企紓困措施發揮了關鍵作用，各地經濟和就業等主要指標都逐季回穩向好”。

該報道說，據發布，李克強要求省級政府當好“過路財神”，把中央下達的資金第一時間撥付給市縣基層；同時不當“甩手掌櫃”，調集省里財力資金，着力保居民就業、保基本民生、保市場主體。

中央社說，李克強還要求各地從實際出發，勇於打破不合理的利益格局，持續推出更多改革舉措，更大啟動力、增動力，為提高市場主體活躍度和催生新的市場主體創造更優環境，更好彙集眾智眾力，培育發展新動能。