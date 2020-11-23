美軍神秘高官訪問台灣 北京提威脅
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中央社引述外電報道，美國海軍少將史都德曼來台訪問，中國外交部發言人趙立堅今天說，中方堅決反對任何形式的美台軍事聯繫，並要求美方立即停止，中方將根據形勢發展作出正當必要反應。此前網絡消息傳一架美國行政高官專機隱匿抵台，美國CIA高官密訪台灣。
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據中央社今天報道稱，傳美軍將領訪台，中國稱堅決反對並將作必要反應。同一時間，趙立堅並針對日前舉行的美台經濟對話聲稱，中方一貫反對美台官方往來，已對此向美方提出嚴正交涉。
該報道說，中國外交部下午舉行例行記者會。綜合中國媒體消息，趙立堅在回答媒體相關提問時，作上述表示。針對史都德曼（Michael Studeman）來台訪問的消息，趙立堅說，中方堅決反對任何形式的美台官方往來和軍事聯繫，這一立場是一貫的、明確的。
據趙立堅聲稱，中方敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守“一個中國原則”和“中美三個聯合公報”規定，立即停止與台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，慎重妥善處理台灣問題。中方將根據形勢發展作出正當必要反應。至於美台經濟對話，趙立堅宣布，中方一貫反對美台官方往來，已經向美方提出嚴正交涉。中方並敦促美方確實恪守“一個中國原則”和“中美三個聯合公報規定”，停止美台官方往來和接觸及提升美台實質關係，以免嚴重損害中美關係和台海和平與穩定。