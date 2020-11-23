美軍神秘高官訪問台灣 北京提威脅

路透社2020年11月22日引述匿名消息人士指，無預警低調訪台的是負責美國在亞太地區軍事情報的海軍二星將領史都德曼（Michael Studeman）。（圖片來源：美國海軍官網擷圖、中央社／看傳媒合成）

中央社引述外電報道，美國海軍少將史都德曼來台訪問，中國外交部發言人趙立堅今天說，中方堅決反對任何形式的美台軍事聯繫，並要求美方立即停止，中方將根據形勢發展作出正當必要反應。此前網絡消息傳一架美國行政高官專機隱匿抵台，美國CIA高官密訪台灣。

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據中央社今天報道稱，傳美軍將領訪台，中國稱堅決反對並將作必要反應。同一時間，趙立堅並針對日前舉行的美台經濟對話聲稱，中方一貫反對美台官方往來，已對此向美方提出嚴正交涉。

該報道說，中國外交部下午舉行例行記者會。綜合中國媒體消息，趙立堅在回答媒體相關提問時，作上述表示。針對史都德曼（Michael Studeman）來台訪問的消息，趙立堅說，中方堅決反對任何形式的美台官方往來和軍事聯繫，這一立場是一貫的、明確的。

據趙立堅聲稱，中方敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守“一個中國原則”和“中美三個聯合公報”規定，立即停止與台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，慎重妥善處理台灣問題。中方將根據形勢發展作出正當必要反應。至於美台經濟對話，趙立堅宣布，中方一貫反對美台官方往來，已經向美方提出嚴正交涉。中方並敦促美方確實恪守“一個中國原則”和“中美三個聯合公報規定”，停止美台官方往來和接觸及提升美台實質關係，以免嚴重損害中美關係和台海和平與穩定。