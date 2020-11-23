華為遭制裁落難 中國手機同業顯虎搶其市場

美國加大制裁力道，打擊華為的供應鏈後，包括小米、Oppo及Vivo等華為在手機市場的中國同業對手，正在積極行動欲接收華為的市場份額。

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據路透社今天報道說，華為遭美國制裁落難，中國手機同業虎視眈眈爭搶市場份額。該報道引述中國業內人士指出，美國加大制裁力道，打擊華為的供應鏈後，包括小米、Oppo及Vivo等華為在手機市場的中國同業對手，正在積極行動欲接收華為的市場份額。路透社認為，上周華為宣布已出售旗下低端智能手機榮耀品牌，此舉是為了保護榮耀品牌的供應鏈免於受到美國制裁措施影響。

儘管如此，華為的中國對手仍在中高端手機市場嗅到獵殺機會。華為一名高管8月時表示，華為將沒有能力生產旗下高端智能手機所需要的旗艦處理器。據手機廠商Realme的生產主管Derek Wang指出，“他們認為這些制裁華為的措施將或多或少損及該公司的國際市場表現，打算從華為手裡拿下部分市佔。”

據該報道，美國商務部進一步收緊華為手機業務的重要美國科技供應渠道，認為華為帶來安全威脅，華為否認此一指控。

這段期間華為訂單量下滑55%至最多4,200萬支手機。據五名供應鏈方面的行業消息人士證實，來自其他三家公司的訂單大增。