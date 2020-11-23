黃之鋒林朗彥周庭香港出庭 選有罪辯護

已解散的“香港眾志”前骨幹黃之鋒、林朗彥和周庭涉嫌於去年6月發起包圍警察總部，案件今早再度於西九龍裁判法院開庭。黃之鋒出庭前對媒體說，3人將承認所有控罪，這會讓案件跳過審訊階段，直接進入結案陳詞，甚至判刑。法官稱12月2日宣判。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道說，已解散的“香港眾志”前骨幹黃之鋒、林朗彥和周庭涉嫌於去年6月發起包圍警察總部，黃之鋒23日出庭前對媒體說，3人將承認所有控罪。消息說，香港眾志前秘書長、前主席林朗彥和成員周庭今天在法庭承認煽惑他人參加未經批准集結等罪，法官宣布下月2日判刑，各人還押監房看管。

去年6月21日，在“反送中”運動爆發之際，大批人在立法會大樓附近聚集，黃之鋒等人其後以揚聲器呼籲在場的人轉往包圍灣仔警察總部，要求警方取消對示威的暴動定性，期間參與者曾經堵塞總部出入口。警方其後拘捕了黃之鋒等3人，控告他們煽惑他人明知而參與未經批准集結、組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結罪，案件今早在西九龍裁判法院再度審訊。

中央社綜合法庭的消息，黃之鋒在庭上承認前兩項罪名，否認明知而參與未經批准集結罪，結果獲控方撤訴；林朗彥和周庭承認所有控罪。

黃之鋒曾任香港眾志秘書長和學民思潮召集人。2011年，當時只有14歲的他創立了學民思潮，組織社會運動，反對港府在中小學推行德育及國民教育科，最終逼使政府取消有關學科。2014年，他參與“佔中”運動（也稱雨傘運動），被時代雜誌選為全球25位最具影響力少年。2014年底，在“佔中”進行期間，黃之鋒因為違反法庭禁制令而被控藐視法庭罪。2017年7月6日，他在高等法院認罪，翌年初與同案19人被裁定罪成，入獄3個月。

2016年4月10日，黃之鋒與羅冠聰等人成立香港眾志，提出“自發、自主、自決、自立”口號，並以“民主自決為最高綱領。

中央社說，在港區維護國家安全法實施前夕，香港眾志宣布解散。

黃之鋒周庭等人認罪還押，法官12/2宣判。警方之後逮捕了香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥和成員周庭，控告3人煽惑、組織、參與未經批准集結。案件今天上午在西九龍裁判法院再度審訊。

出庭前會晤媒體時，黃之鋒說，3人會選擇承認所有控罪，這會讓案件跳過審訊階段，直接進入結案陳詞，甚至判刑。

他說，雖然面對港區維護國家安全法的打壓和白色恐怖，但他們不會放棄。已解散的“香港眾志”前骨幹黃之鋒23日出庭前對媒體說，雖然面對港區維護國家安全法的打壓和白色恐怖，但他們不會放棄。（圖取自facebook.com/RTHKVNEWS）

據周庭說，今天或者不久的將來可能要面對人生第一次入獄，雖然對未知的未來有很多不安，但希望外界不要忘記其他抗爭者，繼續聲援他們，包括被拘留在深圳的12名港人。林朗彥說，無悔所做的抗爭，已經做好即時入獄的準備。

據中央社說，香港眾志創立於2016年4月。今年6月30日，中國全國人大常委會通過港區國安法後，同日多名成員先後退出；考量未來黨務運作以及剩下成員後續意願，香港眾志宣布解散。