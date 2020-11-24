中南海大管家新面孔 孟祥鋒或從丁薛祥接班

據香港媒體今天透露，前中共中央和國家機關工委常務副書記孟祥鋒已重返中央辦公廳（中辦）擔任常務副主任，今後將可能成為中南海大管家。而這次孟祥鋒主持中辦常務工作，中共20 大有望進入政治局併兼任中辦主任，丁薛祥可望更上層樓。

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據中央社今天引述星島日報報道，孟祥鋒將出任中南海大管家。消息說，香港星島日報24日表示，前中共中央和國家機關工委常務副書記孟祥鋒已重返中央辦公聽（中辦）擔任常務副主任，將可能成為中南海大管家。

星島日報今天在一篇評論文章引述消息透露，前中宣部副部長梁言順已接替孟祥鋒出任中共中央和國家機關工委常務副書記，而孟祥鋒已於10月出任中辦常務副主任，並於本月5日公開亮相。據文章表示，最近三任中南海大管家都有中辦常務副主任的台階，包括令計畫於2000年擔任中辦常務副主任，2003年主持常務工作，並在中共17大前夕晉陞為主任。

令計畫的兒子發生車禍事件後，中共貴州省委書記栗戰書臨危受命，擔任中辦常務副主任，兩個月後扶正；前上海政法委書記丁薛祥18大擔任中辦副主任，兩年後擔任常務副主任，19大入局並執掌中辦。

據文章指出，這次孟祥鋒主持中辦常務工作，中共20 大有望進入政治局併兼任中辦主任，丁薛祥可望更上層樓。據介紹，孟祥鋒是河北平鄉人，吉林大學畢業，法學博士，長期在中紀委工作。星島日報說，中共18大後，栗戰書清理令計畫在中辦的“餘毒”，期間孟祥鋒接替夏勇擔任保密委員會辦公室主任、國家保密局局長，後來出任中辦調研室主任，2015年擔任中辦副主任。2017年，孟祥鋒出任中共中央和國家機關工委（中國共產黨中央委員會中央和國家機關工作委員會）常務副書記，屬於正部長級，並在19大當選中央委員。這次重返中辦協助丁薛祥，標誌着中南海一顆新星登場。

中央社說，網上資料顯示，中共中央和國家機關工委是中共中央派出機構，統一領導中央和國家機關各部門黨的工作。